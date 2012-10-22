به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان خدابنده، افزود: دستگاههای نظارتی با انجام بازرسیهای مستمر از بروز هر گونه تخلف و احتکار در این زمینه پیشگیری کنند.
وی ادامه داد: در این شهرستان هیچ مشکلی برای تامین اقلام و اجناس مورد نیاز مردم این شهرستان وجود ندارد و درصورت مشاهده گران فروشی کم فروشی و عدم درج قیمت با این عده برخورد جدی انجام خواهد شد.
یوسفی افزود: برنامهریزی دستگاههای مسئول و اصناف باید به گونهای باشد که کمترین فشار متوجه مردم شود.
فرماندار شهرستان خدابنده افزود: سه نمایشگاه دائمی عرضه کالا در این شهرستان جهت تنظیم بازارو رفاه حال شهروندان باید برپا شود و زمین این نمایشگاهها توسط شهرداری شهر قیدار به شرکت تعاونی معرفی شود تا هرچه سریعتر این نمایشگاهها دایر شود.
یوسفی افزود: باید همه اقلام و کالاهای اساسی مورد نیازمردم از جمله مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش با قیمت مناسب و با برنامهریزی و نظارت دستگاههای مسئول و اصناف در این نمایشگاه عرضه شود.
وی افزود: بسیاری از کالاها واقلام اساسی و مورد نیاز مردم در این 3 نمایشگاه دائمی با 15 درصد زیر قیمت بازارعرضه خواهد شد.
