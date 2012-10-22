نیروی انتظامی یکی از مظاهر برجسته اقتدار نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان کرمانشاه به منظور ارائه نقطه نظرات و یافتن راهکار برای حل مشکلات و پیشبرد امور و با حضور حضرت حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، سردارکریم کشوری فرماندهی نیروی انتظامی و جمعی از معاونین وی برگزار شد.

در این نشست رئیس کل دادگستری تعامل میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را لازم و ابراز امیدواری کرد که نتیجه این جلسات خروجی مناسبی برای خدمت به مردم در پی داشته باشد.



حجت الاسلام علی مظفری دستگاه قضایی و انتظامی را دو سیستم نظام مند و تاثیرگذار در جامعه دانست و تاکید کرد: ما موظف به پیشگیری و مقابله با وقوع هر گونه جرمی هر چند کم و ناچیز در جامعه هستیم .

رئیس شورای قضایی استان پیش بینی، پیشگیری و آسیب شناسی پیش از وقوع جرم را یک ضرورت دانست و گفت: تمامی دستگاه ها باید جهت ایجاد وضعیت مطلوب در این زمینه برنامه ریزی و همکاری کنند.

رئیس کل دادگستری بر حضور فعال و فوری نیروی انتظامی در حواث استان تاکید کرد و گفت: باید در این راستا بستری مناسب بوجود آید و نیروی انتظامی با اقدام عاجل در اتفاقات استان حضوری سریع داشته باشد.

رئیس کل دادگستری ادامه داد: استان کرمانشاه در این نشست اقتدار ، قانونمداری ، تلاش در جهت حفظ حقوق شهروندی و رضایتمندی نسبی مردم را از بارزترین خصیصه های مثبت نیروی انتظامی دانست.

در ادامه فرماندهی نیروی انتظامی نیز با تاکید بر تعامل سازنده و بیش از پیش عنوان کرد وگفت:هر چند نمی‌توانیم بگوییم کاری که انجام می‌شود بی‌عیب و نقص است، چرا که کار بی‌عیب مختص خداوند متعال و معصومین است، ولی باید نهایت تلاشمان را بکنیم تا این عیب و ایرادها در بخش‌های مختلف به حداقل ممکن برسد.

کریم کشوری مشکلات موجود را ناشی از کمبود امکانات ، ضعف آموزش و نظارت دانست و یادآور شد که با همکاری دستگاه قضایی این مشکلات مرتفع شود.

سردار کشوری با بیان اینکه امروز با دستگاه قضایی در استان مشکلی نداریم گفت: اقتدار نیروی انتظامی به دستگاه قضایی بر می‌گردد و تعامل و همکاری دستگاه قضایی استان به ویژه رئیس کل دادگستری استان ستودنی است.

وی افزود: تاکنون هرگونه همکاری از دستگاه قضایی طلب کرده‌ایم دستگاه قضایی استان نهایت مساعدت را با ناجا داشته‌اند و معتقدیم این تعامل باید همواره وجود داشته و تقویت شود.



