بکارگیری هزار طبیب در طرح پزشک خانواده مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز طرح پزشک خانواده اظهار داشت: هزار پزشک در این طرح بکارگیری می شود.



وی افزود: بسیاری از هزینه ها در سطح دو و سه برای بیمارستانهای دولتی که مشمول این طرح هستند موجب کاهش هزینه می شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: پیش بینی می شود با اجرای طرح پزشک خانواده شاهد صرفه جویی در هزینه های تجهیزاتی و درمانی باشیم.



ناصحی افزود: افرادی که پزشک خانواده خود را انتخاب نکرده با مراجعه به مراکز بهداشتی محل سکونت پزشک خانواده خود را مشخص کنند.



وی با بیان اینکه اعتبارات این طرح تا پایان امسال تامین شده است، گفت: پزشکان برای تامین هزینه ها هیچ نگرانی نداشته باشند.



این مقام مسئول افزود: به ازای هر 30 هزار نفر، یک مرکز طرح پزشک خانواده پیش بینی شده است.



فرماندار مرکز استان نیز گفت: توزیع عادلانه اعتبارات و ورود پزشکان جوان به این عرصه از مزایای این طرح است.



سید عباس حسینی ن‍ژاد افزود: از سایر مردم شهرستان ساری می خواهیم تا هرچه زودتر پزشک خاتنواده خود را انتخاب کنند.