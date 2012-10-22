دوره شما لبنان خیلی آرام نبود/ 9 انفجار و 44 کشته را فراموش نکن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار با اشاره به اظهارات فواد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان علیه دولت نجیب میقاتی آورده است : سنیوره خطاب به دولت میقاتی گفت اگر کنار نروی متهم به پوشش دادن جنایتکاران می شود، کنار برو، زیرا مردم پس از این، حکومت ترور را نمی پذیرند، هم اکنون تو مسئول هستی، تو مسئول هستی، تو مسئول هستی.

المنار بیان کرد: گویا سنیوره فراموش کرده است که در دوره وی 9 انفجار تروریستی رخ داده است و این انفجارها کافی نبود تا سنیوره خود را مسئول بداند. در آن روزها یک میلیون و نیم لبنانی به مدت هشت ماه علیه دولت وی شعار دادند و سنیوره خم به ابرو نیاورد.

این شبکه می نویسد: 9 انفجار، لبنان را در دوره دولت سنیوره لبنان را به لرزه درآورد و نتیجه ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامد و این انفجارها 44 شهید به دنبال داشت، اما گروه چهارده مارس خواستار برکناری دولت یا کناره گیری نخست وزیر نشدند.

المنار در ادامه به تشریح انفجارها پرداخته است؛

25 سپتامبر 2005 سرآغاز انفجارهای دوره سنیوره بود که طی آن "می شدیاق" مجری و روزنامه نگار لبنانی با انفجار بمبی که در زیر خودروی وی هدف قرار گرفت، اما وی از آن جان به در برد.

در دوازده دسامبر2005 "جبران توینی" از نمایندگان پارلمان به همراه دو نفر از همراهانش در اثر انفجار تروریستی کشته شدند.

در پنج سپتامبر 2006 "سمیر شحاده" رئیس بخش اطلاعات امنیت داخلی از ترور جان به در برد، اما چهار نفر از محافظان وی کشته شدند.

در 21 نوامبر 2006 "پیر جمیل" از نمایندگان پارلمان لبنان در منطقه الجدیده در اثر تیراندازی ترور شد.

در 13 فوریه 2007 دو اتوبوس در منطقه "عین علق" در نزدیکی بکفیا در المتن الشمالی هدف قرار گرفت که به دنبال آن سه نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند.

در 13 ژوئن 2007 در اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در بیروت 9 نفر کشته شدند.

در 19 سپتامبر2007 انفجار خودروی بمبگذاری شده "آنتوان غانم" نماینده مجلس لبنان را به همراه پنج نفر دیگر به کام مرگ فرستاد.

در 12دسامبر 2007 نیز منطقه بعبدا شاهد انفجار خودروی بمبگذاری شده ای بود که مدیر عملیات فرماندهی ارتش لبنان سرتیپ فرنسوا الحاج را هدف قرار داد.

در 25 ژانویه سال 2008 سرگرد "وسام عید" و چهار نفر دیگر در انفجاری در الضاحیه در شرق بیروت ترور شدند.

در 10 سپتامبر 2008 نیز "صالح العریضی" عضو حزب دموکراسی در انفجار خودروی بمبگذاری شده در جنوب شرق بیروت کشته شد.

المنار می افزاید: آیا 44 کشته ،عاملی برای برگزاری تظاهرات علیه سنیوره نبود؟ آیا برخی حافظه خود را از دست داده اند؟