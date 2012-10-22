زیر ساخت های عمرانی استان کرمانشاه تغییر یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مطاعی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه هم اکنون به کارگاهی از عملیات اجرایی پروژه های متعدد تبدیل شده است.

وی افزود: در کل استان کرمانشاه پروژه های متعددی در دست اجراست که با افتتاح هر یک از آنها، کرمانشاه از بسیاری دیگر از استان های کشور پیشی خواهد گرفت.

وی احداث سدهای بزرگ و تکمیل راه آهن غرب کشور را از جمله این پروژه ها خواند و گفت: اعتبار منظور شده پروژه راه آهن در سال جاری هفت هزار میلیارد ریال است که در تکمیل سریع تر این پروژه نقش بسزایی دارد.

مطاعی در انحصار داشتن بیش از 50 درصد صادرات به کشور عراق را از دیگر ویژگی های استان کرمانشاه بیان و تصریح کرد: این مهم بواسطه وجود مرز مشترک وسیع با عراق که یکی از مزیت های این استان است، انجام می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از زیر ساخت های این استان در دوران جنگ تحمیلی از بین رفت، گفت: خوشبختانه این استان توانست خود را به میانگین کشوری برساند و حتی در برخی شاخص ها نیز از میانگین کشوری بالاتر رود.