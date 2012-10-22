53 روستای شهرستان درمیان با تانکر سیار آبرسانی می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان درمیان گفت: در حال حاضر آبرسانی به 53 روستای این شهرستان توسط تانکر انجام می ‌شود.

مهدی نسیمی اظهار کرد: تعداد روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان درمیان 96 روستا است که از این تعداد 70 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و شبکه آبرسانی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه 26 روستای بالای 20 خانوار این شهرستان فاقد شبکه آبرسانی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر به 53 روستای شهرستان درمیان با دو هزار و 700 خانوار توسط تانکر آبرسانی می‌ شود.

مدیرامور آب و فاضلاب روستایی درمیان، تعداد سرویس‌های آب حمل شده به روستاهای فاقد آب و کم آب این شهرستان را در هر ماه میانگین 830 سرویس عنوان کرد و افزود: به طور متوسط ماهانه هشت هزار و 300 مترمکعب آب به روستاهای فاقد آب و کم آب درمیان حمل می‌ شود.

نسیمی ادامه داد: کار آبرسانی سیار در این شهرستان توسط پنج دستگاه تانکر که سه دستگاه خصوصی و دو دستگاه دولتی هستند، انجام می ‌شود.

اختصاص 44 میلیارد ریال اعتبار به آب و فاضلاب قاین

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی گفت: اعتبارات شهرستان قاینات در بخش آب 14 میلیارد ریال و در بخش فاضلاب 30 میلیارد ریال است.

مجتبی عراقی ‌زاده در دیدار با فرماندار شهرستان قاینات اظهار کرد: با توجه به وضعیت آب شهر قاین و محدودیت‌های ایجاد شده در بحث آب زیرزمینی مسئولان و فرماندار این شهرستان باید در بحث آبرسانی به این شهر از دشت آهنگران پیگیری ‌های لازم را انجام دهند.

وی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذار برای احداث و بهره‌ برداری از تصفیه ‌خانه فاضلاب قاینات باید پیگیری شود.

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی، افزود: در سال جاری تاکید بر اتمام پروژه‌های در حال انجام بوده و اولویت با آغاز عملیات احداث تصفیه ‌خانه فاضلاب است.

افزایش 75 درصدی رضایمتندی شهروندان از خدمات امور آبفای بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و شناسایی و سنجش سطح خدمات در میزان رضایتمندی مشترکین و شهروندان از خدمات مجموعه آب و فاضلاب نظر سنجی با همکاری دانشگاه علمی و کاربردی خراسان جنوبی انجام شد.

مجید محمدنژاد به نتایج این نظرسنجی اشاره کرد و افزود: برابر نتایج ، سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات 75 درصد گزارش شده است که نسبت به سنوات قبلی حدودپنج درصد ارتقاء داشته است .

وی بیان کرد: همچنین در غالب فرم نظر سنجی، نظرات مراجعه کنندگان به این مجموعه جمع بندی و پس از بررسی جهت رفع آن به صورت ماهیانه در امور اقدام می شود.

وی گفت: خوشبختانه در شش ماه اول درصد رضایت مردمی از نحوه برخورد همکاران با ارباب رجوع افزیش پیدا کرده که امیدواریم با استفاده از نظرات اصلاحی و انتقادی شهروندان شاهد ارتقای رضایتمندی شهروندان باشیم.