برای نخستین بار کارتهای بانکی بین المللی در میانمار فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های میانمار، در آخرین مراحل اصلاح سیستم بانکی در میانمار کارتهای بین المللی بانکهای چین و ژاپن و کارتهای اعتباری ویزا و مسترکارت فعالیت خود را به زودی در این کشور آغاز خواهند کرد.

با صدور مجوز فعالیت برای کارتهای بانکی بین المللی در میانمار، دستگاههای ارایه خدمات بانکی خودکار این بانک ها در هتل ها ، رستوران ها و مراکز عمومی میانمار برای استفاده گردشگران خارجی و عموم مردم نصب خواهند شد که تاثیر زیادی بر توسعه صنعت گردشگری این کشور خواهد داشت.

در حال حاضر 19 بانک خصوصی و جهار بانک دولتی در میانمار درحال فعالیت هستند و اولین دستگاه خدمات بانکی خودکار ATM در ماه نوامبر سال 2011 با مشارکت 6 بانک خصوصی برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کرد.

پس از تداوم اصلاحات سیاسی در میانمار ، کشورهای غربی و آمریکا تحریم های خود بر علیه این کشور را لغو کرده و آغاز فعالیت بانک ها و موسسات مالی بین المللی در میانمار نیز در ادامه کاهش و یا لغو این تحریم هاست.



