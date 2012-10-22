دو طرح مهر ماندگار در نکا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آزادی کناری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در فرمانداری نکا افزود: سد گلورد و شبکه ان جمله طرح های ماندگار نکا بودهکه تا خرداد ماه سال 92 بهره برداری می شود.



وی اظهار داشت: در سالجاری سد گلورد برای ساخت و ساز خود، 450 میلیارد ریال اعتبار دریافت می کند.



به گفته آزادی کناری، این اعتبارات از محل اعتبارات عمرانی و فروش اوراق مشارکت تامین می شود.



وی با اشاره به فعالیت 20 شرکت در شهرک صنعتی نکا یادآور شد: این تعداد واحد از هفت واحد سال 87 به این مقدار رسیده است و امیدواریم همه 70 واحد دیگری که زمین گرفته شده فعال شوند در غیر اینصورت قرارداد را فسخ می کنیم.



به گفته آزادی، انجام پروژه های مسکن مهر، پرداخت یارانه، اشتغال زایی، طرح هادی، سن ان جی، خانه بهداشت، بیمارستان و... از جمله خدمات دولت نهم و دهم در کشور و این شهرستان بوده است.



وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون نکا دارای دو بیمارستان امام حسین (ع) و بوعلی بوده که فعال است و بیمارستان خصوصی سینا با قدرت در حال ساخت و ساز بوده که تاکنون 40 میلیارد ریال از اعتبارات و تسهیلات دولتی استفاده کرده است.