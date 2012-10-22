  1. ورزش
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

"ساشا ریثر":

دژآگه در لیگ برتر موفق خواهد بود

دژآگه در لیگ برتر موفق خواهد بود

هم‌تیمی اشکان دژآگه در تیم فولهام معتقد است این بازیکن ایرانی بزودی در لیگ برتر انگلیس خواهد درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساشا ریثر که در ولفسبورگ نیز با دژآگه هم‌تیمی بود، گفت: موقعیت‌هایی را که اشکان در دیدار شنبه مقابل آستون ویلا ایجاد کرد، دیدید؟ این کاملا واضح است که او بازیکن بسیار خوبی است.

وی در ادامه افزود: من و اشکان چند سال در ولفسبورگ کنار هم بازی کرده‌ایم و امیدوارم بتوانیم در فولهام نیز همانطور که در دیدار شنبه همکاری خوبی داشتیم بازی‌های قابل قبولی از خود به نمایش بگذاریم.

فولهام شنبه شب موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد آستون ویلا بگذرد. دژآگه از دقیقه 70 بازی به جای "کایرن ریچاردسون" وارد زمین شد و علملکرد قابل قبولی نیز داشت.

کد مطلب 1726194

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