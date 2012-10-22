500 میلیارد ریال از مطالبات معوقه مراکز درمانی مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرزایی عصر دوشنبه در مراسم رسمی آغاز اجرای طرح پزشک خانواده شهری در آمل اظهار داشت: در هفته جاری مطالبات باقیمانده تا شهریورماه همه بیمارستانها، دولتی وبخش خصوصی، مطب ها وآزمایشگاه ها پرداخت شده ودغدغه ای بابت این اینکه مراکز درمانی در سطح دو اجرای پزشک خانواده با مشکل مواجه خواهد شد، در مازندران وجود نخواهد داشت.



وی افزود: خوشبختانه اکنون اعتبار سه ماه آینده پزشک خانواده شهری در مازندران واریز و مشکلات احتمالی در آینده در این بخش برطرف شده است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ادامه داد: در این رابطه بیمه سلامت ایرانیان همکاری خوبی داشته ومشکلات پرداختی مراکز درمانی مازندران را برطرف کرده است.



میرزایی ادامه داد: برای اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران اطلاعات دو میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت استان به غیر از شهرستان بابل و دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان در سامانه ملی سلامت به ثبت رسیده و تاکنون حدود 900هزار نفر پزشک خود را انتخاب کردند.



وی با اشاره به اینکه 220 هزار نفر از جمعیت شهری مازندران پزشک خانواده خود را انتخاب نکردند، افزود: این افراد با مراجعه به مراکز مجری، نسبت به انتخاب پزشک خانواده خود اقدام کنند.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به اجرای همزمان طرح پزشک خانواده از اول آبان در 16 شهرستان تابع این دانشگاه اشاره کرد و افزود: برای سهولت کار مردم، سه ماه اول اجرای این طرح به صورت شناور در نظر گرفته شد و مردم می توانند علاوه بر سیستم جدید به سیستم درمانی گذشته مراجعه کنند.