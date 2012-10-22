مدیریت فکر برتر باعث تعالی و پیشرفت کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی امروز در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فکر برتر در رشت افزود: مسئله پیشرفت و توسعه و روش‌های تحقیق این مهم از مباحث راهبردی در جوامع مختلف است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه پارکهای فناوری کشور در بسیاری از مجامع بین المللی حرف اول را می زنند، اظهارداشت: توسعه این پارکها راهبرد اصلی وزارت علوم است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین ‌الملل با بیان اینکه هر کشوری در رقابت علمی به دنبال دستیابی به بهترین فکرهاست، گفت: دنیای غرب به دنبال جلوگیری نوجوانان و جوانان ایرانی به دانش های روز و تولید فکر برتر هستند.

وی امنیت در علم و فناوری را امری مهم برشمرد و افزود: کشورهای در جهان می توانند موفق باشند که به عرصه تولید علم و فناوری توجه ویژه داشته باشند.

قربانی حضور در این جشنواره ها را قدمی در راستای تعالی علم و دانش عنوان کرد و افزود: در این جشنواره باید به دنبال مدیریت فکرهای برتر بود.

وی در ادامه از راه اندازی پارک علم و فناوری در کشورهای چون تاجیکستان، پاکستان و سایر مناطق دنیا در آینده ای نزدیک خبر داد و یادآورشد: با راه اندازی پارکهای علم و فناوری در کشورهای دیگر نقطه عطفی در تحولات و سیر تکامل علمی کشور شاهد خواهیم بود.