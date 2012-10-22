به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز دوشنبه استقلال در حالی با حضور 50 تماشاگر در کمپ اختصاصی استقلال برگزار شد که امیر قلعه‌نویی پس از یک هفته غیبت در تمرین این تیم حضور پیدا کرد.

سرمربی استقلال در ابتدای تمرین حدود 30 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد که در زمان صحبت‌های این مربی تمامی بازیکنان سرهای خود را به زیر انداخته بودند. صحبت‌های قلعه‌نویی با بازیکنان در شرایطی مطرح شد که سایر نفرات کادر فنی در این جلسه حضور نداشتند اما پیش از آغاز تمرین سرمربی استقلال حدود 15 دقیقه با دستیارانش صحبت کرد.

سیدمهدی رحمتی و امیرحسین صادقی که در بازی مقابل تراکتورسازی مصدوم شده بودند، امروز هم در تمرین حضور پیدا نکردند. "فابیو جانواریو" و "رودریگو توسی" نیز جزو غایبان این تمرین بودند.

جواد نکونام هم که به همراه پدرش به تمرین آمده بود، کمی از ناحیه مچ پا آسیب دیده بود اما کنار سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

با نظر سرمربی استقلال امروز تمرینات اختصاصی برای مهاجمان این تیم در نظر گرفته شد و آنها زمانی که تمرین تمام شده بود نیز برنامه‌های تاکتیکی خاصی را برای گلزنی مرور کردند.

در نخستین برنامه تمرینی امروز، استقلالی‌ها ابتدا دور زمین دویده و بدن‌های خود را گرم کردند. سپس به کارهای کششی و سرعتی پرداخته و در بخش بعدی بازی آقاوسط انجام دادند و پس از آن مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار آنها قرار گرفت. در بخش پایانی تمرین هم بازیکنان 10 دقیقه فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

تمرین استقلال ساعت 17:30 دقیقه به پایان رسید و با اعلام کادرفنی، تمرین روز سه‌شنبه آبی‌پوشان ساعت 15:30 دقیقه در همین زمین برگزار می‌شود.

تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 18 پنجشنبه هفته جاری در هفته سیزدهم لیگ برتر به مصاف نفت تهران خواهد رفت.