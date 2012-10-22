انسان بودن افراد در اسلام اهمیت دارد/ خداوند ما را از شر شیطان محافظت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس درباره اظهارات به زعم این باشگاه توهین آمیز و غیرمودبانه علی دایی سرمربی راه آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: نمیخواهم در این باره حرف بزنم، زیرا اگر قرار به پاسخگویی تک تک اظهارات مطرح شده باشد، دلایل و ادله فراوانی برای رد این اظهارات وجود دارد، بنده صرفا به ذکر چهار نکته اکتفا میکنم.
1- باید بگویم در آیین، دین و مرام ما قبل از اینکه از دین و اعتقادات ظاهر و باطن افراد سئوال شود به انسان بودن او توجه میشود. پرداختن به ظاهر و مقدسات در فوتبال و یک کنفرانس خبری با چه اهداف و اصولا بر چه اساسی مطرح شده؟!
2- رزومه کاری ما به تمام ایرانیان پوشیده نیست. بنده افتخار میکنم 33 سال در پستهای حساس تمام زندگیام را وقف خدمت کردهام و به نوکری مردم دور از تعلقات و گرایشها و خطوط سیاسی پرداخته و افتخار میکنم به عنوان سرباز در این مرز و بوم خدمت کردهام.
3- برخی از مسائل مطرح شده پاسخهایی را میطلبد که به موقع به آن پرداخته خواهد شد. یکی دو نفر از معاونان بنده پس از مشورت با خودم بیانیه و اطلاعیهای را در پنج صفحه تنظیم کرده که در این اطلاعیه به تک تک اظهارت و مباحث مطرح شده در دو سه روز اخیر پرداخته شده بود.
بیانیهای که بسیار مودبانه، منطقی و محکمه پسند بود اما از آنجا که برخی دوستان خیرخواه و مشترک با سرمربی راهآهن از بنده درخواست کردند سکوت کنم، بنا شد فعلا این بیانیه منتشر نشود تا فضای فوتبال بیش از این تب آلود نشود.
برهمین اساس در حال حاضر نیازی به پاسخگویی بیشتر نمیبینم اما در صورت لزوم این بیانیه منتشر خواهد شد تا حق و حقوق باشگاه پرسپولیس پایمال نشود.
درباره علی دایی هم باید بگویم او قطعا یکی از دلسوزان فوتبال است اما باید راجع به برخی اظهارات خود که اتفاقا غیرفوتبالی هم بوده، بیشتر فکر کند تا مدیون خیلیها نباشد. به هر حال هیچ انسانی عاری از اشتباه و خطا نیست؛ چه بنده باشم، چه علی دایی و امثالهم.
4- امیدوارم خداوند متعال ما را از شر شیطان محافظت فرماید. انشاءالله پرسپولیس در سایه آرامش و بی توجه به حاشیه سازیها رو به جلو حرکت کند. هدف شادی دل 30 میلیون ایرانی است که دل در گرو عشق پرسپولیس دارند و السلام.
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