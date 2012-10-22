5+1 توضیحات ایران درباره فردو را پذیرفت/آمادگی گفتگوی جدی داشته باشند ما آماده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری، معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز در جلسه ای با عنوان تحریم ها و چالش هسته ای که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: پایداری ما مقدمه ای برای پیشرفت بوده است و ما نباید تنها به یک نکته اکتفا کنیم و بگوییم این نکته پیروزی یا شکست مطلق است.

وی افزود: ما در روند بازیگری در میان بازیگران دیگر هستیم و در جامعه جهانی بازیگران دیگری هستند که لزوما رفتارهای عقلائی ندارند و این واقعیتی است که ما باید در تعامل با آنها بتوانیم اهداف خود را تامین کنیم.

باقری خاطر نشان کرد: در این مسیر باید توانمندی های بالفعل و بالقوه خود را باور داشته باشیم که در غیر این صورت به مشکل کم ارزیابی کردن توانمندی خود می رسیم.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: در عین حال باید ارزیابی دقیق از برنامه های بازیگران دیگر که در رأس آنها دشمنان ما هستند، داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه توانمندی های ما کم نیست و این را هم در گذشته تاریخی و هم در دوران انقلاب دیده ایم، گفت: در تنگناهای شدید نیز همیشه دشمنان ما ناکام می شوند، بعضی اوقات به دیپلمات های غربی می گویند که اشتباهشان این است که ملت ما را با ملت های دیگر ارزیابی می کنند و بعد دچار خطای راهبردی می شوند و می بینند که این همه فشار جواب ندارد.

به گفته باقری در این مورد یکی از مسائل حمله مغول به ایران است و با اینکه مغول ها قلع و قمع کردند، اما بعد از مدتی ایرانی ها نبودند که مغولیزه شدند بلکه مغول ها ایرانی شدند و این قدرت ملی ما بود.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه در حمله آمریکایی‌ها به عراق ما یکی از سه محور شرارت بودیم، بیان کرد: ارزیابی خیلی ها این بود که نوبت بعدی ایران است اما توانمندی ایران به گونه ای است که عامل اصلی شکست آمریکا بود و توانمندی‌های ملی و منطقه ای ما بود که توانست خود را تحمیل کند و خروج آمریکایی ها را درپی داشت البته اوباما از خروج نیروهای آمریکایی از عراق به عنوان یک برگ برنده استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: در تعامل با بازیگران باید هدف اصلی را منافع ملی تعیین کنیم تا به تثبیت امنیت ملی منجر شود.

باقری با اشاره به اینکه در مورد نحوه تامین امنیت ملی دو روایت وجود دارد، گفت: یک روایت به این برمی گردد که باید منافع ملی را براساس حق تعیین کنیم و روایت دیگر می گوید که براساس سهم باید منافع ملی تامین شود.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: آن روایت که در دستیابی به مناطق براساس حق تاکید دارد مشخص می کند که توانمندی ها چارچوبی را برایمان تعیین کرده که باید به آن دست پیدا کنیم، اما براساس روایت دیگر که سهم اساس است باید بگوییم که ما در این دنیا در جنگلی زندگی نمی کنیم که معارض دیگری نداریم. بالاخره بازیگرهای دیگر هستند که بعضی ها دشمن خونی ما هستند و در میان این بازیگران چند بازیگر عمده مستقیما ساز و کاری به نام نظام بین الملل در دنیا ایجاد کرده اند که سهمی از منافع ملی برای ما تعیین کرده و اگر بخواهیم زندگی آرامی داشته باشیم باید به این سهم قانع باشیم و اگر بخواهیم به دنبال حق خود برویم دچار تنش می شویم و این تنش برای ما هزینه دارد.

وی تاکید کرد: از اینجاست که گفتمانی که در سیاست خارجی دولت اصلاحات به عنوان تنش‌زدایی به آن تاکید می شد، جایگاه خود را نشان می دهد، اما گفتمانی که در سیاست خارجی براساس تعریف منافع ملی تعریف می شود، براساس حق تنش زدایی بلکه تهدیدزایی است و می گوید باید هرچه تهدید بر منافع ملی وجود دارد، رفع شود.

باقری در ادامه روند ایجاد چالش هسته ای و نحوه همکاری ایران با آژانس را بیان کرد و گفت: در سال 80 بعد از حادثه 11 سپتامبر که آمریکایی ها به افغانستان حمله کردند ایران همکاری خوبی را برای اینکه جریان طالبان از صحنه افغانستان کنار برود، داشت و آمریکایی ها توانستند طالبان را از حاکمیت بیرون کنند. بعد از این همکاری جورج بوش پسر ما را محور شرارت اعلام کرد و سال بعد از آن موضوع هسته ای ما شروع شد.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه ما همیشه با آژانس همکاری داشتیم و اعلام کردیم که حاضریم همکاری فراتر داشته باشیم، افزود: طبیعی است که طرف مقابل نیز باید جلوه هایی از همکاری را نشان دهد آنها خواستار تعلیق فعالیت های هسته‌ای، سپس تعطیلی و بعد تخریب هسته ای بودند و وقتی منافع ملی براساس سهم ترسیم شود، دچار چنین سرنوشتی خواهیم شد تا جاییکه جان ساوند، نماینده انگلیس در جلسه مذاکرات به صراحت گفته بود که ما حتی نمی خواهیم شما دانش هسته ای داشته باشید.

وی خاطر نشان کرد: مسئله این است که تعلیق ما در آن زمان فراتر از چرخه سوخت بود و متاسفانه حتی بعضی از تعلیق ها به پیشنهاد هیئت ایرانی صورت می گرفت، تا سال 84 که گفتند تعلیق را ادامه دهید و ما یک بسته پیشنهادی ارائه می دهیم.

باقری با اشاره به اینکه سولانا یکبار در جلسه ای به من گفت که آنها در مورد این بسته پیشنهادی اشتباه کرده بودند، تصریح کرد: در آن بسته چهار پیشنهاد مطرح شد، اینکه تسهیلات فراهم می کنیم که شما به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشید، تسهیلات فراهم می کنیم که به قطعات هواپیمایی دسترسی پیدا کنید، تسهیلات فراهم می کنیم جزو سازمان جهانی شوید و اینکه برای دانشمندان و متخصصان هسته ای که بخاطر تعلیق بیکار شده اند در داخل ایران کار پیدا می کنیم و اینها همه به این دلیل بود که منافع ملی را براساس سهم تعیین کرده و مراقب بودیم که از چارچوب مورد نظر آنها خارج نشویم، چارچوب آنها در حقیقت این بود که ما هیچ نداشته باشیم.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: زمانی به آقای کوپر که پیش از خانم اشمیت این سمت را برعهده داشت و در جلسه ای چند اشکال از ما گرفت، گفتم اگر دلیل و سندی دارید به آژانس بدهید، او گفت مشکل ما با شما فنی و حقوقی نیست، ما با شما مشکل سیاسی داریم و تا حل نشود، این موضوع حل شدنی نیست.

وی تصریح کرد: این مسئله در مورد منافقین که آمریکایی ها چندی پیش آنها را از لیست تروریست ها حذف کردند نیز صدق می کند، چندی قبل اروپایی ها نیز منافقین را از لیست تروریست ها حذف کرده بودند و زمانیکه سفیر ما به اتحادیه رفته و مدارک و مستندات برای تروریست بودن منافقین ارائه کرده بود، طرف مقابل گفته بود ما کاری به این موضوع که آنها تروریست هستند، نداریم. شما در موضوع هسته ای با ما کنار نمی آیید و ما مجبوریم از ابزارهای دیگر استفاده کنیم.

باقری با اشاره به اینکه ما در موضوع حفظ امنیت ملی و منافع ملی پایداری کرده ایم، گفت: این هنر نیست که منافع ملت را در طول تاریخ بدهیم و بعضی از این افراد اکنون حرف هایی بزنند که من خجالت می کشم، کسانیکه شرارت کرده اند و کشور را به این سمت برده اند، اکنون چنین سخنانی می گویند.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: فکر می کنید چرا دشمن روی مسئله هسته ای تاکید می کند؟ آیا آنها اطلاعی از انحراف هسته ای ایران دارند؟ چنین چیزی نیست چراکه اگر این طور بود تاکنون هزاران بار سند و مدرک ارائه می کردند، آنها می‌خواهند نقطه قوت ما را بگیرند. من به برخی دیپلمات های غربی می گویم که در برخی از کشورهای همسایه ما چیزی به نام حقوق بشر وجود ندارد که نقص شود و حالا در ایران اگر گربه ای از یک ساختمان به ساختمان دیگر بپرد و پرش بیفتد، نقض حقوق حیوانات است.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم ظرفیت ها را در چارچوب مقررات روز به روز بیشتر تکامل دهیم. نهاد دانشگاه باید بیشترین مدافع این گفتمان باشد. خوشبختانه توانمندی که امروز در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده توانمندی و دانش چرخه سوخت است.

باقری در ادامه درباره وضعیت کنونی هسته ای ایران گفت: بعد از دور جدید گفتگوها که آغاز امسال شکل گرفت آنها پیشنهادهایی را مطرح و ما نیز متقابلا پیشنهاداتی را مطرح کردیم.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه آنها گفته اند باید پیشنهادات را بررسی کنند، بیان کرد: در بغداد پیشنهادها بیشتر طبیعی شد و آنها باز ابهام‌هایی داشتند و قرار شد در بین این دو نشست جلسه معاونین برگزار شود البته آنها طفره رفتند ولی ما کار خودمان را انجام دادیم و پیشنهادهای خود را در مسکو به صورت پاورپوینت و دقیق مطرح کردیم.

وی ادامه داد: آنها در جلسه گفتند که نیاز به بررسی بیشتر داریم و پیشنهاد کردند یک جلسه کارشناسی برگزار شود تا ابعاد پیشنهادات بررسی شود، ما نیز پیشنهاد کردیم بعد از جلسه کارشناسی معاونین ماحصل جلسه کارشناسی را به 1+5 و ایران بدهند، جلسه کارشناسی در 15 تا 16 ساعت در استانبول برگزار شد و اصل پیشنهاد ما این بود که اقدام ما و آنها متقابل باشد، اختلاف ها نیز در مورد محتوای گام ها بود و بطور مثال ما می گفتیم با آژانس فراتر از تعهدات خود همکاری می کنیم، اما شما نیز باید تهدیدات را بردارید و آنها در واقع چیزهای دیگری مطرح می کردند و به طور مثال می گفتند شما غنی سازی 20 درصد را متوقف کنید و ما تسهیلات قطعات هواپیما می دهیم که خودشان بعدا به این نتیجه رسیدند که اشتباه کردند.

باقری خاطر نشان کرد: بعد از جلسه کارشناسی آنها دیگر ابهامی نداشتند و بعدا اذعان داشتند که جلسه خیلی خوبی بود و دیدگاه های ما به طور دقیق روشن شد و آنها دیدگاه های ما را پذیرفتند، بحث فوردو را مطرح کردند و ما گفتیم که آیا آژانس را به عنوان نهاد ناظر قبول دارید؟ و اگر قبول دارید آژانس به فوردو دسترسی دارد و دیگر نگرانی معنی ندارد که این را پذیرفتند.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: در جلسه معاونین که چندی بعد بین من و اشمیت برگزار شد این بحث را مطرح کردیم که حاضریم بر اساس چارچوب روسیه و تبیین نشست کارشناسی استانبول به یک مخرج مشترک و صورت مسئله مورد توافق دست پیدا کنیم که دستور کار نشست 1+5 شود. متاسفانه آنها آمادگی نداشتند که در این زمینه وارد بحث شوند و این موضوع که مسئله اصلی بود در این جلسه به نتیجه نرسید و گفتند اجازه دهید اشتون و جلیلی صحبت کنند و ما تاکید کردیم پیشنهادهای ما در مسکو و تبیین آن در استانبول یک واقعیت روشن است و شما باید پاسخ روشن بدهید.

باقری اظهار داشت: در ماه رمضان کاترین اشتون و جلیلی تماس تلفنی داشتند که اعلام کردیم آمادگی داریم برای رسیدن به یک فرمول مشترک صحبت کنیم اشتون گفت ماه رمضان است و بعد از ماه رمضان که این امر تا اواخر شوال طول کشید و در تماس تلفنی بعدی گفت که در یک مجمع عمومی هستیم و دیدگاه ها را در حاشیه این مجمع به کشورهای 1+5 منتقل می کنیم و بعد جواب می دهیم.

وی تاکید کرد: اینکه می گویند ایران به میز مذاکره برگشت مبنایی ندارد چراکه ما میز مذاکرات را ترک نکردیم و آنها آماده نبودند ما پیشنهادمان را ارائه دادیم که آنها جواب ندادند.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود: امروز از دفتر اشمیت با من تماس گرفتند که اگر امکانش باشد صحبت کنیم گفتم جلسه دارم و برای امروز یا فردا هماهنگ کنند که صحبت کنیم.

باقری خاطر نشان کرد: روندی که طی شد مبتنی بر منطق مذاکراتی جدی و سازنده بود پیشنهاداتی که ما مطرح کردیم صرفا مبتنی بر مواضع خودمان نبود پایه های حقوقی بر معاهدات پذیرفته شده دو طرف داشت، به همین دلیل آنها نتوانستند نقض کنند. ما گفتیم که اگر شما آمادگی گفتگوی جدی داشته باشید ما آماده ایم، این آمادگی از طرف ما اعلام شده و آنها هستند که باید پاسخ دهند.

وی گفت: راهکار غیرمنطقی غربی ها، راهبرد ناکامی است و دقیقا آنها به دلیل اینکه ابزار منطقی گفتگو را ندارند به ابزار دیگر دست می زنند. می گویند ما به تحریم ها ادامه می دهیم تا ایران به میز مذاکره باز گردد، منظور آنها از میز مذاکره آن چیزی است که خودشان می گویند و ما باید بپذیریم، این در مورد ایران مصداق ندارد و فشارها و محدودیت ها برای ما تبدیل به فرصت شده است.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پایان خاطر نشان کرد: برخی در فضای انتخاباتی که بوجود آمده، حرف هایی می‌زنند، اگر روند گذشته ادامه پیدا کرده بود اکنون چیزی به عنوان هسته ای نداشتیم.