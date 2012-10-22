یک میلیارد و 100 میلیون ریال برای تامین جهیزیه نوعروسان نهاوندی هزینه شد

علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار از محل کمک های خیرین و اعتبارات کمیته امداد امام خمینی(ره) تأمین شد و از طریق آن 140 فقره جهیزیه برای نوعروسان تهیه و آماده شد.

وی اظهار داشت: به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) و هفته ازدواج تا عید غدیر خم به 85 نفر دیگر از نو عروسان کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند جهیزیه پرداخت میشود.

کاویانی هزینه در نظر گرفته شده برای تامین این تعداد جهیزیه را 600 میلیون ریال عنوان کرد.

4700 خانوار نهاوندی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)هستند

کاویانی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) با شعار استمرار جهاد اقتصادی، توانمندی، کارآفرینی و تحکیم نهاد خانواده به مددجویان خود خدمات ارائه می دهد، گفت: بیش از 4700 خانوار در نهاوند شامل 10هزار و 45 نفر تحت پوشش این نهاد هستند.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند مددجویان خود را در طرح های شهید رجایی، خود کفایی، بهداشت و درمان، جهیزیه، مسکن و ساختمان،مستمری گیری، دانش آ‌موزی، دانشجویی، شفا، اکرام، ایتام و زنان سرپرست خانوار حمایت می‌کنند.

وی افزود: درآمد کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند در شش ماهه نخست سال جاری بیش ازهفت میلیارد و 190 میلیون تومان بوده است.

رئیس کمیته امام خمینی(ره) نهاوند با بیان اینکه اشتغالزایی مولد و غیر مولد برای شهرستان نهاوند در دستور کار کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارد، عنوان کرد: در راستای این امر گروه های کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی در این کمیته مشغول به فعالیت هستند.

توانمند سازی و خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد از اهداف اصلی این نهاد است

وی با اشاره به اینکه توانمند سازی و خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد از اهداف اصلی این نهاد است، بر ایجاد زمینه خود اتکایی، افزایش سلامت و عزت نفس در فرآیند توانمندسازی مددجویان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: مشاغل برای مددجویان مستمر و مددجویانی که از خدمات تک منظوره و چند منظوره کمیته استفاده می کنند ایجاد شده است.

کاویانی گفت: در شهرستان نهاوند تعداد 30 هزار صندوق صدقه وجود دارد که ماهیانه به صورت میانگین 60 میلیون تومان برای کمیته امداد امام خمینی(ره) درآمد به همراه دارد.

وی گفت: در جشن عاطفه های امسال نیز مبلغ 66 میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری شد که نسبت به سال قبل دو برابر افزایش داشته است.