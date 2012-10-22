مدیریت صحیح اشتغال بسیاری از معضلات اجتماعی را حل خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مطهر نژاد و هیئت همراه ضمن بازدید از کانون اصلاح و تربیت ، زندان مرکزی و مجتمع حرفه آموزی زندان های استان کرمانشاه در نشست با مسئولان زندان های استان وضعیت اشتغال و حرفه آموزی زندان های کرمانشاه را مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین از مراکز مشاوره و روان درمانی و بخش های مختلف حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ، زندان مرکزی ،بازداشتگاه چشمه سفید و مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی زندان های استان کرمانشاه بازدید و سپس در نشستی با حضور رؤسای زندان های استان وضعیت اشتغال و حرفه آموزی زندان های کرمانشاه را بررسی کرد.

مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور با اشاره به سیاست ها و رویکرد نوین بنیاد تعاون در حوزه اشتغال و حرفه آموزی گفت: توانمندسازی شغلی و ایجاد اشتغال مددجویان در بخش های خدماتی ، تولیدی و کارگاهی زندان ها و ایجاد بستر حضور آنها در فعالیت های تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی از جمله اهداف و سیاست های بنیاد تعاون کشور است و بایستی در جهت تحقق این اهداف تلاش کنیم.

مطهر نژاد افزود: رسالت اصلی بنیاد تعاون ،آموزش حرفه مناسب و ایجاد اشتغال مددجویان است و در این زمینه بایستی به نیاز بازار کار توجه شود و بگونه ای برنامه ریزی نماییم که مددجو بتواند پس از آزادی ایجاد اشتغال کند.

وی شناخت ظرفیت ها و توانمندی های موجود را در تبیین سیاست ها و برنامه ریزی بسیار حائز اهمیت برشمرد و گفت: باید با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود و نیاز بازار کار برنامه ریزی صورت گیرد و در هر استان بر اساس وضعیت اقلیمی ، فرهنگی و تقاضای بازار در بخش های تولیدی سرمایه گزاری و ایجاد اشتغال صورت گیرد.

مدیرعامل بنیاد تعاون کشور اضافه کرد: باید بیاندیشیم چه کاری برای توانمند سازی مددجویان انجام بدهیم که برای آینده آنان مفید باشد و آنها را از بازگشت مجدد به زندان و بزه باز دارد.

مطهر نژاد تولید ثروت را از دیگر اهداف و برنامه های بنیاد تعاون برشمرد و تصریح کرد: اگر تولید ثروت اتفاق بیافتد بنیاد می تواند با توسعه مراکز اشتغال زا و ایجاد اشتغال بیشتر زمینه حمایت هر چه بیشتر از مددجویان و خانواده های آنان را فراهم نماید.

این مسئول گفت: سیاست ها و رویکرد جدید بنیاد تعاون بر پایه همکاری و تعامل حداکثری و دو سویه با سازمان زندان ها و بهره گیری از همه امکانات موجود در جهت تحقق اهداف حرفه آموزی و اشتغال معطوف گردیده است.

وی گفت: اهداف ما اصلاح و تربیت مددجویان ، ایجاد بستر مناسب اشتغال و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان است و زمانی اهداف مورد نظر محقق می گردد که بازگشت مددجویان به حداقل و حتی بازگشتی به زندان نداشته باشیم.

مدیرعامل بنیاد تعاون کشور خاطر نشان کرد،استفاده از خرد جمعی از اولویت برنامه های بنیاد کشور است و بایستی با تشکیل اتاق فکر و ایجاد فضای مناسب از فکر و توانمندی پرسنل و کار آفرینان و حتی مددجویان در جهت تحقق بر نامه ها بهره گیری کنیم.

مطهر نژاد افزود: دغدغه اصلی ایجاد اشتغال مددجویان است و چنانچه در این زمینه موفق عمل شود و در امور فرهنگی نیز بخوبی برنامه ریزی کنیم تمامی بخش ها در حوزه درون و برون سازمانی از نتایج حاصله متأثر خواهند شد.

وی بیان کرد: اگر اشتغال به درستی مدیریت شود بسیاری از معضلات اجتماعی حل خواهد شد و فرصتی برای بروز بزه در جامعه وجود نخواهد داشت.

در ادامه مدیرکل زندان های استان ضمن خیر مقدم به مدیر عامل بنیاد تعاون و هیات همراه گفت: تعامل، همدلی و همسویی بنیاد تعاون و زندان های کشور می تواند راهگشای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی و بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه باشد

اژدر اسد بیگی افزود: اهداف مشترک بنیاد تعاون و زندان ها نقطه عطفی در کاهش معضلات اجتماعی است و بایستی از بستر مناسب ایجاد شده در راستای توانمند سازی ، مهارت آموزی و ایجاد اشتغال مددجویان بنحو مطلوب بهره گیری کنیم.

مدیر کل زندان های کرمانشاه در ادامه گزارش مبسوطی از وضعیت اشتغال و حرفه آموزی زندان های کرمانشاه ارائه و اظهار داشت: واحد اشتغال و حرفه آموزی و بنیاد تعاون استان با ایجاد واحد های حرفه آموزی و تولیدی فعالیت قابل توجهی در راستای توسعه و گسترش اشتغال مددجویان انجام داده اند.

اسدبیگی تصریح کرد: تعامل بسیار خوب حوزه اشتغال و حرفه آموزی زندان ها با بنیاد تعاون زمینه مساعد فعالیت در همه بخشهای تولیدی ، خدماتی و کشاورزی استان را فراهم کرده و تعداد کثیری از مددجویان در این مراکز اشتغال دارند.

وی اضافه کرد: راه اندازی واحد قند شکنی ، کارگاه تولید درب و پنجره UPVC، کارگاه جوشکاری در بازداشتگاه چشمه سفید و دیگر واحد های تولیدی در سایر زندان ها بخشی از تلاش مجموعه در راستای ارتقاء اشتغال و حرفه آموزی زندان های استان است.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه یادآور شد: زندان های استان در بخش مشاوره و روان درمانی از زندانهای پیشرو کشور است و تلاش همه مجموعه ارتقاء وضعیت موجود ، حفظ و ارتقاء دست آوردهای اصلاحی و تربیتی است.