برترین بانوان کارتینگ سوار کشور در قم معرفی شدند

رئیس هیئت ورزش های موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این امکانات در مجموعه ورزشی پرشین بوستان غدیر قم راه‌اندازی شده و در آماده پذیرایی از علاقمندان به ورزش جذاب کارتینگ است.



سیدکاظم صالحی فعالیت‌های تفریحی ورزشی را از عوامل رشد شخصیت به ویژه برای کودکان برشمرد و تصریح کرد: در این بین اهمیت وجود شهربازی‌ها که مجهز به وسایل سرگرم کننده باشند، بر هیچ کس پوشیده نیست و به طور حتم کارتینگ یکی از همین رشته ها است که این هیئت از این به بعد همانند موتورسواری و اتومبیلرانی برنامه ریزی مناسبی برای توسعه آن در قم خواهد داشت.



وی با بیان اینکه قم در رشته کارتینگ نیز همانند موتورسواری و اتومبیلرانی استعدادهای بسیار خوبی دارد، تصریح کرد:: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به زودی شاهد موفقیت ورزشکاران این رشته در مسابقات مختلف کشوری خواهیم بود.



وی از موفقیت بانوی قمی در کسب مقام نایب قهرمانی رقابت های کارتینگ کشوری خبر داد و خاطرنشان کرد: با انجام اولین رقابت رسمی کارتینگ در شهر مقدس قم که به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد و امروز به پایان رسید، بانوان کرمانی، قمی و خوزستانی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



ابراهیمی نخستین بانوی مدال آور قم در کارتینگ کشور



رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم تصریح کرد: نکته جالب و البته قابل توجه برگزاری نخستین مسابقات کارتینگ در قم، استقبال بسیار خوب مردم قم از این رقابت ها بود و جدال مدعیان کسب عناوین برتر رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند.



وی عنوان داشت: در این مسابقات بانوان کارتینگ سوار از هفت استان کشور حضور داشتند و در مجموع شاهد رقابت جالب توجهی بین شرکت کنندگان بودیم و این مهدخت مهشایی از تیم کارتینگ بانوان استان کرمان بود که به مقام قهرمانی دست یافت.



صالحی با تمجید از عملکرد بانوان قمی شرکت کنندگان در این رقابت ها، تصریح کرد: اینکه بانوان قمی می توانند برای نخستین بار رقابت نزدیکی با حریفان مطرح استان های با سابقه این رشته داشته باشند مایه افتخار و البته انگیزه برای کار بیشتر است.



وی یاد آور شد: در پایان این رقابت ها خانم فرشته ابراهیمی از تیم کارتینگ بانوان قم موفق شد در جایگاه دوم ایستاده و عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص بدهد در حالی که خانم ملیکا گل بالا از تیم خوزستان مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.

