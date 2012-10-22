اختصاص مکان مناسب برای جمعیت محیط زیست استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ایزدبین با اعلام این خبر افزود: به منظور بالا بردن سطح آگاهی دانش‌آموزان و شهروندان از مسائل زیست محیطی مکان مناسبی در اختیار این جمعیت قرار می گیرد.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه جمعیت محیط زیست استان البرز با برنامه‌ریزی‌ و حضور در مدارس، دانش‌آموزان را با نحوه نگهداری محیط زیست آشنا می کند، ضرورت وجود این جمعیت نیز در محمدشهر احساس می شود.



این مسئول ادامه داد: لازم است به منظور حفظ فضای محیط زیست و ترویج این فرهنگ بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها این مکان در اختیار جمعیت قرار گیرد تا با ارائه آموزشهای لازم زمینه ساز فعالیت های دیگر در استان و شهرهای اقماری باشیم.

برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها تضمینی برای اجرای موفق طرح های شهری

مدیر منطقه 2 شهرداری کرج با تاکید بر تدوین برنامه های کارشناسی در خصوص اجرایی کردن طرح های عمرانی، عنوان کرد: برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها تضمینی برای اجرای موفق طرح های عمران شهری است.

محمدرضا ناصرخاکی افزود: بالا بودن راندمان کاری شهرداری در گرو تعریف و تدوین پروژه های شهری و اجرای موفق این پروژه های می باشد که با توجه به این مهم نیاز است، مجموعه شهرداری سیاست های کاربردی ویژه ای را برای تحقق این مهم اتخاذ و اجرا کند.

وی ادامه داد: تعریف و تدوین پروژه های شهری در قالب طرح های عمرانی، خدماتی، شهری و زیرساختی بخشی از اقداماتی است که از سوی شهرداری انجام می شود و بخش دیگر آن اجرای موفق و کارآمد آن است.



سرعت گیر پلاستیکی جایگزین سرعت گیر با آسفالت شد

مدیر منطقه 12 شهرداری کرج عنوان کرد: در این منطقه کلیه سرعت گیرهای پلاستیکی جایگزین سرعت گیربا آسفالت شد.



غلامرضا رضوانی درخصوص جایگزینی کلیه سرعت گیرهای آسفالتی باسرعت گیرپلاستیکی در معابر روکش شده بیان کرد:‌ طبق دستورالعمل معاونت حمل و نقل ترافیک جهت جایگزینی سرعت گیرهای پلاستیکی،‌ این مهم در کلیه معابر روکش شده آسفالت سال جاری در 17 نقطه محقق شد.

این مسئول با اشاره به اینکه همرنگ نبودن سرعت گیر و اندازه استاندارد آن موجب تردد آسان رانندگان می شود،‌ انجام این عملیات را مثبت ارزیابی کرد.



جدول گذاری در زیر پل جانبازان

مدیر منطقه یک شهرداری کرج از اجرای پروژه های جدول گذاری زیر پل جانبازان و پیاده روسازی در خیابان برغان این منطقه خبر داد.

حسن مدیرروستا از اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان برغان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه هم اکنون دارای سرعت و پیشرفت فیزیکی 25 درصدی است.

وی افزود: اجرای این پروژه و بهره برداری از آن تا پایان نیمه دوم آبان ماه سال جاری به طول خواهد انجامید.

این مسئول هدف از اجرای این پروژه را همسطح سازی معبر پیاده رو، ساماندهی، سهولت و تسریع در تردد ایمن شهروندان و مشکلاتی که تاکنون در این خصوص به محدوده عابرین تحمیل می شد، اعلام کرد.



ساماندهی پرنده فروشی های میدان کرج

مدیر روابط عمومی منطقه 11 شهرداری کرج از ساماندهی پرنده فروشی های واقع در میدان کرج خبر داد.

اسماعیل پاکزاد اظهار داشت: در حال حاضر در محدوده میدان کرج و ابتدای ورودی کلانشهر کرج در منطقه 11، مغازه های پرنده فروشی مشغول به فعالیت هستند که برخی مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده اند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی و با همکاری حوزه خدمات شهری این منطقه قرار است که با اجرای طرحی تمامی پرنده فروشی های موجود در منطقه به صورت ویژه ای ساماندهی شود.



تدابیر ایمنی به منظور گودبرداری در فصل بارندگی مورد توجه قرار گیرد

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج با اشاره به نزدیکی به فصل بارندگی گفت: با توجه به این مهم نیاز است تدابیر ایمنی به منظور اجرای عملیات گودبرداری با توجه و دقت نظر بالایی از سوی کارشناسان پیگیری شود.

غلامرضا احمدی بیداخویدی با بیان این مطلب افزود: توجه به این مهم باید مد نظر مالکان ساختمان هایی که قصد انجام فعالیت های ساخت و ساز را دارند نیز قرار گیرد.

وی با تاکید بر رعایت موارد ایمنی در امر ساخت و سازهای شهری، اظهارداشت: رعایت استاندارهای لازم در ساخت و ساز به ویژه در فصل زمستان از سوی مالکان امری ضروری است.



اراضی تملک شده طرح ساماندهی آماده مشارکت سرمایه گذاران

مدیر طرح ساماندهی شهرداری کرج از برگزاری جلسه مشترک با حضور معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و خالقی مدیر بافتهای فرسوده اداره کل شهرسازی استان البرز در دفتر مدیریت طرح ساماندهی خبر داد.



حسین عطایی با اشاره به سرفصل های مهم برگزاری این نشست گفت: در این جلسه موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به بافت فرسوده شهرکرج ومحدوده اسلام آباد بحث و بررسی شد.



وی افزود: همچنین در این جلسه مسائل مربوط به ادامه روند تملک در محدوده اسلام آباد و نیاز به تخصیص اعتبارات استانی با هدف تملک املاک باقی مانده مورد بررسی قرار گرفت.



این مسئول با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار برای ساماندهی املاک تملک شده بیان کرد: جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی شهرداری و با همکاری ادراه کل مسکن و شهرسازی می تواند ضمن تسهیل امور روند ساماندهی را تسریع بخشد.





