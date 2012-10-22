انتقاد یک مقام ترک از غرب/ترکیه به تنهایی قادر به انجام کاری در سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " دویچه وله " ، " سلیم ینل " سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا ضمن ابراز ناامیدی از مواضع قدرتهای جهانی در قبال سوریه، خواستار اقدامات هماهنگ برای کمک بیشتر به آوارگان سوری شد.

با وجود رجز خوانی های دولت ترکیه علیه سوریه ، دیپلمات ارشد این کشور در جریان کنفرانس دو روزه مجمع اروپای شرقی(SOG ) که در برلین برگزارشد اعلام کرد که ترکیه قصد ندارد به طور یکجانبه در سوریه مداخله کند.

سلیم ینل در این کنفرانس گفت با اینکه خط قرمزهای ترکیه برای سوریه پیشتر نقض شده است، ما قصد مداخله در سوریه را نداریم، زیرا دستهای ما بسته است و نمی توانیم هیچ کاری کنیم.

وی با انتقاد از عدم حمایتهای لازم غرب از ترکیه و تنها ماندن ترکیه درقبال سوریه گفت : اگر ما به تنهایی در سوریه مداخله کرده بودیم، آنهایی که خواستار اقدام در سوریه بودند، لب به اعتراض می گشودند و فریاد برمی آوردند که ما نئو عثمانی راه انداخته ایم.