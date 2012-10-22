خراسان شمالی رتبه دوم حضور مردمی در سفرهای رهبری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش عصر دوشنبه در نشست شورای اداری استان با اشاره به حضور حماسی مردم در سفر رهبری به خراسان شمالی و تلاش خستگی ناپذیر مسئولین نهادهای مختلف استان برای برگزاری این سفر، عنوان کرد: اقدامات مسئولین استان در برگزاری این سفر به عنوان باقیات صالحات برای این افراد زحمت کش باقی میماند.
وی همچنین بار دیگر با تشکر و قدردانی از مردم استان برای حضور پر شور و توام با شعور خود در مراسمات استقبال و دیدار از رهبری اظهار داشت: بنا بر تحقیقات انجام شده در طی سفرهای رهبری به تمامی استانهای کشور، سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی از نظر حضور و شکوه مردمی در رده دوم سفرهای استانی ایشان قرار گرفته است.
احمدی بیغش در ادامه با اشاره به پالایش تمامی نامههای مردمی در سفر رهبری تصریح کرد: در جریان سفر هشت روزه رهبر انقلاب به خراسان شمالی در مجموع حدود 160 هزار نامه مردمی دریافت شده که تمامی این نامهها با دقت مطالعه و مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ضمن توصیه نکاتی به مسئولین اداری استان تاکید کرد: پاسخ تمامی نامههای مربوط به سفر رهبری میبایست توسط مدیر ارشد دستگاه مربوطه امضا و ارسال شده و همه آنها نیز الزاما باید در مدت 30 روز پاسخ داده شوند.
امام جمعه بجنورد نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: سفر رهبری به این استان بارش رحمت الهی، نشاط، وحدت، خدمت و معنویت بود.
حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی با بیان اینکه سفر رهبر انقلاب به این استان دلها را زنده و اذهان را بیدار کرد، افزود: این سفر همایش و نمایشی از مدیریت عالی مردم و مسئولین این استان محسوب میشد که در پایان آن تمامی افراد دخیل در این سفر، نمرهای عالی کسب کردند.
وی در مورد برنامه ریزی برای دیدار با رهبری در سالگرد سفر ایشان به استان خبر داد و اظهار داشت: از هم اکنون اقدامات و هماهنگیهای لازم برای بازدید سفر رهبری و حضور چند هزار نفر از مردم خراسان شمالی در سالروز سفر ایشان به استان در حال انجام است.
حجت الاسلام یعقوبی همچنین با پیشنهاد نامگذاری یکی از اماکن مهم استان به یاد سفر تاریخی رهبری به خراسان شمالی تصریح کرد: لازم است این اقدام به گونهای انجام شود که یاد و خاطره سفر رهبری به این استان برای همیشه جاودانه باقی بماند.
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