هفتمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی عصر دوشنبه با به روی صحنه رفتن سه اثر نمایشی "داد و الف" به کارگردانی جعفر حجازی از بجنورد در پلاتو کارگاه میم و "دوئل بر روی ارابه" به کارگردانی مصطفی قدیمی مقدم از شهرستان فاروج و "اشغال" به کارگردانی امین فرحی در تالار گلشن شهرستان بجنورد، به طور رسمی آغاز شد.

بر اساس برنامه، سه شنبه و در دومین روز از این جشنواره آثار نمایشی "بیداری یک رویا" به کارگردانی محمد داورپناه از بجنورد و "ما چهارنفر بودیم" کاری از ابوالفضل اکبری از گرمه در پلاتو کارگاه میم به روی صحنه می‌روند و علاوه بر این روز "پل" به کارگردانی ابوالقاسم یزدانی از بجنورد، "کات " به کارگردانی محمود اخلاقی از شهرستان بجنورد و "بی نوا نی نوا، نی نوا بی نوا" به کارگردانی برات محمد خیر آبادی ازشهرستان اسفراین درتالار گلشن بجنورد اجرا می‌شوند.

صبح روز سوم جشنواره نیز اجرای نمایش "زندان تئاترال" به کارگردانی ذکریا شیرمحمد زاده از شهرستان شیروان در تالاربجنورد انجام می‌شود.

عصر روز سوم آثار نمایشی "تمام من همه عدو" به کارگردانی رضا فیروزه از بجنورد، "حراج" به کارگردانی مصطفی قدیمی مقدم از فاروج، "جیک جیک" کاری از عباس کریمی از بجنورد و "کشتی شکسته روی ماه" کاری از محمد شاکری از بجنورد درکارگاه پلاتو میم به روی صحنه می‌روند.

هفتین جشنواره تئاتر استان یکم تا چهارم آبان ماه سال جاری با اجرای 13 گروه نمایشی در دو نوبت صبح و بعدازظهر در تالار فرهنگی هنری گلشن بجنورد برگزار می‌شود.