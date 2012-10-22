ترکیه یکی از بزرگترین سرکوب کنندگان آزادی بیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، دولت "رجب طیب اردوغان" یکی از بزرگترین سرکوب کنندگان آزادی بیان و ناقضان حقوق اصحاب رسانه در جهان است.

کمیته حمایت از خبرنگاران (CPJ) با اعلام این مطلب دولت ترکیه را همراه با دولت کشورهایی مانند چین و اریتره در ردیف دولتهایی دانست که بیشترین میزان خبرنگاران زندانی را دارد.

این کمیته در گزارشی انتقادی که از وضعیت مطبوعات در ترکیه منتشر کرده، از انتقاد شدید گروههای مدافع حقوق بشر از چگونگی برخورد دولت این کشور با خبرنگاران خبر داده است.

این در حالی است که دو سوم خبرنگاران مذکور به دلیل انتشار اخبار و گزارش درباره مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه و مخالفان کرد دولت این کشور مورد بدرفتاری و سرکوب قرار گرفته اند.

کمیته حمایت از خبرنگاران که دفتر آن در آمریکا است همچنین اعمال فشار دولت اردوغان به خبرنگاران برای خودسانسوری و جعل اتهاماتی نظیر "توهین به ترکی گری" به منظور محاکمه آنان را به باد انتقاد گرفته است.

سرکوب آزادی بیان توسط دولت ترکیه در حالی است که آنکارا با ادعای دفاع از دموکراسی و آزادی بیان به توجیه مداخله خود در مسائل داخلی سوریه می پردازد.