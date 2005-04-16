به گزارش خبرنگار مهر در قم، دكتر آل اسحاق در سخناني در دفتر حزب مؤتلفه اسلامي استان قم ضمن تأكيد بر لزوم اجماع اصولگرايان گفت: خوشبختانه اراده جامع اصولگرايان مبني بر دستيابي به وحدت وجود دارد و انشاء الله تا يكي دو هفته آينده اين مسأله شكل خوبي به خود ميگيرد.
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه حزب مؤتلفه در انتخابات پيرو نظر شوراي هماهنگي است، اظهار داشت: حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات قطعاً در سرنوشت كانديداها تأثير گذار خواهد بود و لذا ما اميدواريم كه ايشان هر چه زودتر تكليف آمدن يا نيامدن خود را مشخص كنند.
اين عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه ضمن انتقاد از كساني كه كانديداهاي خاصي را مطلق نشان ميدهند، گفت: مشكل عمده در رسيدن كانديداهاي اصولگرايان به وحدت، اطرافيان آنها است كه فرد مقبول خود را تنها كانديداي صالح معرفي ميكنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تأكيد بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملي، خاطرنشان كرد: براي عملي شدن انسجام ملي بايد يك گروه كار آمد، معتقد و دلسوز بر سر كار بيايند، چرا كه انسانهاي بي هويت و و اراده نميتوانند انسجام ملي را عملي كنند.
آل اسحاق در ادامه با اشاره به اجراي طرح خاورميانه بزرگ و طرح نقشه راه توسط جهان غرب در منطقه تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران نه هضم شدني است و نه حذف شدني. ما كشور قدرتمندي هستيم ولي بايد با جهان تعامل منطقي و بر اساس منافع ملي برقرار كنيم.
وي با اشاره به معضلات فساد، فقر و بيكاري در سطح جامعه ابراز داشت: وظيفه مهم دولت، مشاركت مردم در عرصههاي مختلف و تقويت عدالت اجتماعي است. دولت، وظيفه تصديگري تمام امور و رقابت با مردم را ندارد.
دكتر آل اسحاق گفت: ما موظفيم برنامههاي چشم انداز 20 ساله را به طور كامل در كشور اجرا كنيم و هر كسي كه خلاف آن را انجام دهد خيانتكار است. تا كي ملت بايد خسارت برخي افكار و ايدههاي غلط را بدهد؟ آل اسحاق در خاتمه با تأكيد بر حق مسلم ايران در بهرهمندي از انرژي صلحآميز هستهاي گفت: هيچ كس حق ندارد اين حق را نفي كند و به راحتي نميتوان از اين حق گذشت.
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