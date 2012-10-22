قهرمانی ایثار قم در لیگ برتر با ویلچر دور از دسترس نیست

علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در دور نخست مرحله گروهی این رقابتها و تاکید بر اینکه ایثار قم را در این فصل مدعی قهرمانی بدانید، تصریح کرد: مرحله نخست بسکتبال با ویلچر دسته برتر باشگاههای کشور از سطح بسیار بالایی برخوردار بود به طوری که برای صعود به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه باید بیش از پیش تلاش کنیم
نایب قهرمانی ایثار قم در مرحله نخست لیگ برتر بسکتبال با ویلچر
وی با اشاره به تیمهای حاضر در گروه نخست مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور افزود: در این گروه که ایثار قم یکی از تیمهای آن محسوب میشود، تیمهای هیئت خوزستان، شهرداری رینه بابل و پیام ارتباطات اصفهان نیز حضور دارند.
مدیرعامل باشگاه فرنگی ورزشی ایثار قم ادامه داد: تیمهای شرکتکننده در این گروه در مرحله نخست به شکل دورهای به میزبانی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار اردبیل به رقابت پرداختند که در نهایت تیم هیئت خوزستان در صدر ایستاد و ایثار قم دوم شد.
وی تصریح کرد: مرحله به مرحله این رقابتها، سختتر از گذشته خواهد شد و قطعا با توجه به امکاناتی که برای تیم فراهم
کردهایم، باید تلاش کنیم نتایج خوبی برابر حریفان کسب کرده و از همین آغاز راه به فکر صعود به مرحله نیمهنهایی باشیم.
رقابت چهار مدعی حاضر در گروه نخست به میزبانی قم
خوشرفتار با بیان اینکه در پایان رقابتهای لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور در نهایت دو تیم به نیمه نهایی سوپر لیگ صعود میکنند، بیان داشت: قطعا در ادامه بازیها در مراحل بعدی، بازیکنان ما با ارائه تمام توانمندیهای خود، شایستگیشان برای صعود به سوپر لیگ را نشان خواهند داد.
وی با اشاره به عملکرد تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در مرحله نخست رقابتهای لیگ دسته برتر باشگاههای کشور یادآور شد: تیم ما در نخستین دیدار خود در این رقابتها برابر تیم شهرداری رینه بابل بازی قابل قبولی به نمایش گذاشت و نتیجه به سود ایثار رقم خورد.
مدیرعامل باشگاه فرنگی ورزشی ایثار قم اضافه کرد: بسکتبالیستهای جانباز و معلول تیم ایثار قم در مسابقه بعدی خود برابر تیم هیئت خوزستان قرار گرفتند که در این دیدار با ارائه بازی قویتر نسبت به دیدار نخست، موفق شدند حریف پرقدرت خود را از پیش رو بردارند.
برتری ایثار قم برابر نمایندگان بابل و خوزستان / شکست برابر پیام اصفهان
وی تصریح کرد: شکست دادن تیم هیئت خوزستان که در بازی نخست خود توانسته بود تیم پیام ارتباطات اصفهان را شکست دهد، موجب افزایش روحیه بازیکنان ما شد تا آنها در دیدار سوم خود برابر نماینده اصفهان قرار بگیرد اما این بازی در نهایت به برتری نماینده اصفهان انجامید.
خوشرفتار با اشاره به عملکرد تیم ایثار قم در این مرحله از رقابت ها، تصریح کرد: از عملکرد تیم بسیار راضی هستم و به نظر من باخت به تیم پیام ارتباطات اصفهان نتیجه ای کاملا اتفاقی بود و یقین دارم که تیم ما در ادامه لیگ قطعا همچنان مدعی قهرمانی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در جدول ردهبندی دیدارهای این گروه تا پایان مرحله نخست تیم هیئت خوزستان با پنج امتیاز در صدر ایستاد، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار قم با همین تعداد امتیاز مکان دوم را در اختیار گرفت و تیمهای پیام ارتباطات اصفهان با پنج و شهرداری رینه بابل با سه امتیاز سوم و چهارم شدند.
مدیرعامل باشگاه فرنگی ورزشی ایثار قم از میزبانی بابل در مرحله دوم این رقابتها نیز خبر داد و افزود: مرحله دوم رقابتهای بسکتبال با ویلچر لیگ دسته برتر باشگاههای کشور از نیمه دی ماه به میزبانی تیم بسکتبال با ویلچر شهرداری بابل برگزار خواهد شد.
خوشرفتار در گفتگو با مهر:
قهرمانی ایثار قم در لیگ برتر با ویلچر دور از دسترس نیست
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرنگی ورزشی ایثار قم گفت: با کسب نایبقهرمانی در مرحله نخست لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور، نشان دادیم که صعود ما به نیمه نهایی و قهرمانی این فصل دور از دسترس نیست.
علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در دور نخست مرحله گروهی این رقابتها و تاکید بر اینکه ایثار قم را در این فصل مدعی قهرمانی بدانید، تصریح کرد: مرحله نخست بسکتبال با ویلچر دسته برتر باشگاههای کشور از سطح بسیار بالایی برخوردار بود به طوری که برای صعود به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه باید بیش از پیش تلاش کنیم
نظر شما