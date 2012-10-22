به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پرس سینه از جمله مسابقات جذاب و پرطرفداری است که همه ساله به همت و تلاش هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم با شرکت چهره‌های سرشناس این رشته در شهر قم برگزار می‌شود.



نکته جالب و قابل توجه این رشته ورزشی حضور چهره‌های نامدار از استان‌های دیگر کشورمان در مسابقات پرس سینه مردان قم است که موجب شده تا این رقابت‌ها در تمام رده های سنی به یکی از مهم‌ترین رویدادهای این رشته ورزشی در قم تبدیل شود.



امسال رقابت‌های پرس سینه مردان در استان قم با عنوان گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد و طی آن نزدیک به 180 ورزشکار در این رقابت‌ها برای کسب عناوین برتر در وزن های مختلف رقابتی نزدیک و دیدنی داشتند و در پایان با حضور مسئولان استانی از آنها تجلیل و قدردانی شد.



این در حالی است که پیکارهای پرس سینه مردان قهرمانی قم در اوزان 53، 59، 66، 74، 83، 93، 105، 120 و به اضافه 120 کیلوگرم در سالن مجموعه ورزشی راحله قم برگزار شد و در نهایت برترین ها در حضور عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تقدیر شدند.



برترین‌های رده سنی جوانان در حالی معرفی شدند که یک روز قبل از آن مسابقات با شرکت ورزشکاران رده سنی نوجوانان آغاز شد و ابتدا برترین نوجوانان حاضر در این مسابقات معرفی شدند و سپس رقابـت‌های رده سنی جوانان برگزار شد و شامگاه شنبه برترین‌های خود در این رده سنی را نیز شناخت تا مجید تلخابی سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم و مجموعه این هیئت به فکر برگزاری مسابقات دو رده سنی دیگر یعنی بزرگسالان و پیشکسوتان باشند.



برترین های رده سنی جوانان پرس سینه قهرمانی استان قم:

وزن 53 کیلوگرم:

مقام اول: مرتضی سالمی

مقام دوم: حسین عباسی



وزن 59 کیلوگرم:

مقام اول: امیر پروانه

مقام دوم: مصطفی رستمی

مقام سوم: داود کلفتی



وزن 66 کیلوگرم:

مقام اول: وحید محمد

مقام دوم: محمدسعید مظفری راد

مقام سوم: شاهین شیخ



وزن 74 کیلوگرم:

مقام اول: امیرحسین رمضانی

مقام دوم: شهریار عبدی

مقام سوم: شهاب دارابی



وزن 83 کیلوگرم:

مقام اول: کاظم عزیزی

مقام دوم: یوسف سرور

مقام سوم: حمید خدادادی



وزن 93 کیلوگرم:

مقام اول: محسن کمیجانی

مقام دوم: حامد قیصر

مقام سوم: علی سلیمانی فر



وزن 105 کیلوگرم:

مقام اول: سیدمحمد رزجی

مقام دوم: محمد کریمی

مقام سوم: علیرضا دشت بان



وزن 120 کیلوگرم:

مقام اول: محمدتقی قربانی

مقام دوم: جواد گائینی

مقام سوم: امیر نامدار گودرزی



وزن به اضافه 120 کیلوگرم:

مقام اول: جواد تلخابی

مقام دوم: یاسر سهرابی

مقام سوم: منوچهر روستایی

