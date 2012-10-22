فضاهای عمومی و بلااستفاده پارکهای اردبیل کتابخانه شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر دوشنبه در جلسه انجمن امور کتابخانه های اردبیل اضافه کرد: استفاده از این فضاها با کاربری ایستگاههای مطالعه و کتابخوانی اقدامی فرهنگی و مفید در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

وی با شاره به ایجاد ایستگاه های مطالعه در این فضاها افزود: البته مراکزی همچون فرودگاه، ترمینال مسافربری پایانه ها، مراکز درمانی، بهداشتی و سالنهای ورزشی، فرهنگی جزء اولویتهای مهم در راه اندازی ایستگاههای کتابخوانی خواهند بود.

فرماندار اردبیل با اشاره به راه اندازی چهار ایستگاه مطالعه سیار در اردبیل، اجرای طرح پیکهای مهر در شهرداری و مناطق تابعه را از دیگر برنامه های اولویت دار حوزه کتاب و کتابخوانی مرکز استان دانست.

وی متذکر شد: راه اندازی کتابخانه های مشارکتی و استفاده از تاسیسات در اختیار شهرداریها برای احداث کتابخانه عمومی می تواند نهضت مطالعه مفید را در قالب ساماندهی ایستگاههای کتابخوانی و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه بویژه در مناطق پرجمعیت بیش از پیش بهبود ببخشد.

اکبری توسعه فرهنگ کتابخوانی را مستلزم توجه به مناطق روستایی عنوان کرد و یادآور شد: دهیاران و شوراهای اسلامی در مناطق روستایی بالای دو هزار نفر جمعیت می توانند با تامین زمین در احداث کتابخانه عمومی و با هدف عضویت رایگان و مستمر روستائیان گامی مثبت در ترویج فرهنگ مطالعه مفید بردارند.

وی از تخصیص دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار برای رشد فرهنگ کتابخوانی در روستاها خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی در بخشهای هیر و ثمرین، سه کتابخانه عمومی در روستای شام اسبی، انزاب بالا و آراللوی بزرگ احداث خواهد شد.

