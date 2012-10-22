انهدام باند بزرگ جاعلان اسناد و عناوین دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ عباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ عصر دوشنبه از دستگیری اعضای 14 نفره یک باند بزرگ جعل عنوان واسناد دولتی در شهر تهران خبر داد و گفت: با دریافت شکایتهای متعدد از سوی شهروندان تهران در خصوص این که افرادی با جعل عنوان و اسناد دولتی خود را مامور معرفی کرده و از آنان اخاذی و بعضا کلاهبرداری میکردند، اقدامات تیمهای کارآگاهان اداره مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و بازداشت متهمان آغاز شد.
محمدیان افزود: همزمان با جمعآوری اطلاعات و اسناد پیرامون این جاعلان، اطلاعاتی را که شهروندان از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 و مراکز انتظامی درباره این متهمان در اختیار ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار میدادند، نیز جمعآوری شد.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، تیمهای پلیسهای تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با همکاری و هماهنگیهای انجام شده به تحقیق در این زمینه پرداخته و دستگیری این افراد به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
محمدیان ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد که این متهمان و جاعلان به صورت هماهنگ و شبکهای اقدام به جعل اسناد و عنوانهای دولتی کرده و در اکثر موارد اسناد جعلی را در اختیار خلافکاران و متخلفان دیگر قرار میدادند.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات و بررسیهای ماموران در 23 مهرماه امسال نتیجه داد و به صورت همزمان در سه نقطه از شهر تهران و حومه آن طی عملیاتهای انجام شده 14 عضو این باند جعل اسناد شناسایی و بازداشت شدند.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: در بازرسی از محلهای پاتوق این افراد مشخص شد که این جاعلان اقدامات خود را در خانههای استیجاری انجام داده و بسیارحرفهای اقدام به جعل میکردند که طی عملیات انجام شده اسناد، مدارک و تجهیزات قابل توجهی از پاتوقهای شناسایی شده این جاعلان کشف و ضبط شد.
سرهنگ محمدیان توضیح داد: در حال حاضر کلیه این افراد و جاعلان دستگیرشده در بازجوییها به جرایم خود اعتراف کرده و با جمعآوری شکایت شاکیان و کسانی که به نوعی تحت کلاهبرداری و اخاذی از سوی آنان قرار گرفتهاند، پرونده به دادسرای جرایم جنایی ارجاع شد.
این مقام انتظامی افزود: شهروندانی که در محدودههای شمال و غرب تهران به این روش (جعل عنوان و اسناد) مورد کلاهبرداری و اخاذی قرار گرفتهاند میتوانند با مراجعه به اداره آگاهی تهران بزرگ، موضوع شکایت خود را مطرح کنند.
وی با اشاره به این موضوع که هر گونه سوءاستفاده از مدارک مجعول جرم محسوب میشود، گفت: اقدامات خلافکارانه این جاعلان، خود باعث ایجاد جرمی دیگر میشد؛ به طور مثال زمانی که این اسناد در اختیار خلافکاران دیگر قرار میگرفت، آنان با سوءاستفاده از آن اقدام به جعل عنوان، کلاهبرداری و گاهی اقدام به آدمربایی برای اخاذی میکردند که این خود جرمی جدا از جعل اسناد است و به صورت ویژه به آن رسیدگی میشود.
این مقام ارشد انتظامی ضمن هشدار به شهروندان در خصوص برخورد با جاعلان و مامورنماها تاکید کرد و گفت: علیرغم تاکید و هشدارهای پلیس در خصوص ماموران قلابی، متاسفانه شاهد هستیم که گاهی اوقات شهروندان بدون درخواست کارت شناسایی معتبر وحکمقضایی تسلیم خواستههای غیرمنطقی مامورنماها میشوند در صورتی که پلیس تاکید دارد صرف همراه داشتن البسه و تجهیزات نظامی دلیل بر ماموربودن نیست بلکه ماموران وظیفهشناس پلیس علاوه بر همراه داشتن کارت شناسایی، دارای حکم قضایی و انتظامی برای اقدامات خود هستند.
وی در این خصوص که چگونه شهروندان میتوانند مامورنماها را از پلیس تشخیص دهند، گفت: معمولا مامورنماها چهرههایی نامتعارف داشته و همواره اشتباهاتی را در نصب علایم، اتیکت و همچنین رعایت شئونات رفتاری و اجتماعی میکنند علاوه بر این که شهروندان میتوانند پیش از هر اقدامی مشخصات مامورانی را که به آنان مراجعه میکنند، از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 استعلام کنند.
محمدیان در پایان اظهار داشت: کسانی که تحت پوشش مامور، خواستههای غیرمنطقی ازشهروندان دارند، بیشک مامورنما هستند و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به پلیس 110 یا نزدیکترین مرکز انتظامی گزارش دهند.
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