6 کشته و زخمی در انفجار خوست/ 9 عضو طالبان به پروسه صلح پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام محلی افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد افراد مسلح ناشناس مخفیانه به سوی یک منزل مسکونی در ولایت ننگرهار در 125 کیلومتری شرق شهر کابل حمله کرده و پنج شهروند افغانی را کشتند.

گفته می شود که افراد مسلح پس از این حمله محل حادثه را ترک کرده و یک زن نیز در پی این حادثه زخمی شد. تحقیقات در این زمینه نیز آغاز شده است.

خبر دیگر اینکه یک مقام افغانی گفت : بر اثر برخورد یک بمب کنار جاده ای با یک ون پلیس در منطقه اسماعیل خیل در ولایت خوست در 150 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل دو پلیس کسته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.

این حادثه که توسط اعضای طالبان انجام شد، ساعت 10 صبح روی داد. این درحالیست که اعضای این گروه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

همچنین مقامات افغانی از خلع سلاح 9 عضو طالبان در ولایت هرات در 640 کیلومتری غرب کابل و پیوستن آنها به پروسه صلح خبر دادند.

اعضای طالبان همچنین سلاح های خود را تسلیم پلیس کردند، این در حالی است که شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.