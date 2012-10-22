تلفات رانندگی در اردبیل 15.2 درصد کاهش یافت/ کسب رتبه هفتم کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده عصر دوشنبه در جلسه شورای فنی پزشکی قانونی استان گفت: در این مدت 89 نفر در استان در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد 70 نفر مرد و 19 نفر زن بوده اند، یادآور شد: طی همین مدت در سال گذشته 105 نفر در جاده های استان جان خود را از دست داده بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: از 89 نفر فوتی در سال جاری تعداد 66 نفر مربوط به حوزه برون شهری، 13 نفر درون شهری و 10 نفر مربوط به جاده های روستائی است.

وی افزود: با توجه به میانگین کشوری کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در پنج ماهه اول امسال که 5.6 درصد بوده است، کاهش 15.2 درصدی تلفات در استان قابل توجه و امیدوارکننده بوده و در بین سایر استانها از نظر میزان کاهش رتبه هفتم کشوری را دارد.

به گفته ولیزاده علاوه بر تلفات ذکر شده تعداد 10 نفر دیگر نیز در حوادث ناشی از وسایل نقلیه جان خود را از دست داده اند که غیر ترافیکی محسوب شده و در این آمار لحاظ نشده اند.

وی عنوان کرد: فاصله فوت از زمان تصادف دو نفر از این تعداد بیشتر از یک ماه بوده و هشت نفر دیگر هم کسانی هستند که حوادث وسایل نقلیه آنها در خارج از حریم جاده رخ داده است.

