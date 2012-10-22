  1. بین الملل
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

روسیاالیوم گزارش داد:

هشدار وزارت کشور کویت درباره تظاهرات غیرقانونی

هشدار وزارت کشور کویت درباره تظاهرات غیرقانونی

پس از تظاهرات دیروز کویت که 111 زخمی به دنبال داشت، وزارت کشور آن درباره برگزاری تظاهرات غیر قانونی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت کشور کویت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اجازه برپایی تظاهرات تحت هر بهانه ای داده نخواهد شد.

وزارت کشور کویت بیان کرد: با  وجود هشدارها مکرر درباره ممنوعیت برگزاری هر گونه تجمع متاسفانه گروهی دیروز با برپایی تظاهرات در مناطق تجاری در مرکز پایتخت و در نزدیکی برجهای کویت در خیابان خلیج فارس به توصیه ها و هشدارهای وزارت کشور توجهی نکردند.

در این بیانیه آمده است: این تظاهرات به مختل شدن عبور و مرور و توقف فعالیتهای بازرگانی و روز مره انجامید و گروهی از تظاهرات کنندگان نیروهای امنیتی را سنگباران کردند که علاوه بر آسیب دیدن خودروهای امنیتی یازده پلیس نیز زخمی شدند که نیروهای امنیتی مجبور به واکنش با این اقدامات قانون شکنانه شدند و تعدادی از آشوبگران دستگیر شدند.

کد مطلب 1726258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها