هشدار وزارت کشور کویت درباره تظاهرات غیرقانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت کشور کویت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اجازه برپایی تظاهرات تحت هر بهانه ای داده نخواهد شد.

وزارت کشور کویت بیان کرد: با وجود هشدارها مکرر درباره ممنوعیت برگزاری هر گونه تجمع متاسفانه گروهی دیروز با برپایی تظاهرات در مناطق تجاری در مرکز پایتخت و در نزدیکی برجهای کویت در خیابان خلیج فارس به توصیه ها و هشدارهای وزارت کشور توجهی نکردند.

در این بیانیه آمده است: این تظاهرات به مختل شدن عبور و مرور و توقف فعالیتهای بازرگانی و روز مره انجامید و گروهی از تظاهرات کنندگان نیروهای امنیتی را سنگباران کردند که علاوه بر آسیب دیدن خودروهای امنیتی یازده پلیس نیز زخمی شدند که نیروهای امنیتی مجبور به واکنش با این اقدامات قانون شکنانه شدند و تعدادی از آشوبگران دستگیر شدند.