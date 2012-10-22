تدوین بانک جامع اطلاعات فرهنگی روستایی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان اظهار داشت: در آستانه روز عرفه قرار داریم و تمام همت خود را باید به کار گرفته و از این روز بزرگ و دعای امام حسین بیشترین بهره را ببریم و با تلاش فراوان این مراسم پرفیض و دعای روح بخش عرفه را در سراسر این استان برپا کنیم.

وی بیان داشت: به تعبیر محمد تقی ملکی تبریزی اهمیت این دهه کمتر از ماه رمضان نیست چرا که در پایان هر کدام از آن یک عید بزرگ وجود دارد، در پایان ماه مبارک رمضان عید فطر و در پایان دهه اول ذی الحجه عید غدیر قرار دارد که بزرگ ترین عید مسلمین است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران به تهیه شناسنامه فرهنگی تبلیغی روستاهای استان اشاره کرد و اظهار داشت: بانک جامع اطلاعات فرهنگی روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حمایت از تولیدات مرکز مرغ لاین بابل



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از مرکز مرغ لاین در بابل می تواند نیاز پروتئینی کشور را تامین و مملکت را از واردات بی نیاز کند.

حسین نیازآذری افزود:اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از مرکز تولید مرغ لاین بابل ، در نامه ای به رییس جمهوری خواستار حمایت از تولیدات این مرکز شدند.

وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نقش کشاورزی و جایگاه مازندران می تواند تاثیر مهمی در ارتقا تولید ملی داشته باشد.







