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۲۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۷:۲۶

عضو مجمع روحانيون مبارز خراسان در گفت وگو با "مهر":

عدم حضور چهره هاي جديد و شعارهاي توخالي، عاملي در سردي فضاي فعلي انتخابات است

نوروزي عضو مجمع روحانيون مبارز خراسان گفت: هر دو جناح، چهره هايي هستند كه قصد رقابت جدي در اين صحنه را دارند و حاضر به كناره گيري هم نيستند و همين موضوع ممكن است انتخابات را به دور دوم بكشاند.

نوروزي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" در مشهد  با بيان اينكه فضاي فعلي انتخابات در بين توده هاي مردم بسيار سرد است، خاطرنشان كرد : عدم حضور چهره هاي جديد و شعارهاي توخالي، عاملي در سردي فضاي فعلي انتخابات است.

کد مطلب 172626

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