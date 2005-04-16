نوروزي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اينكه فضاي فعلي انتخابات در بين توده هاي مردم بسيار سرد است، خاطرنشان كرد : عدم حضور چهره هاي جديد و شعارهاي توخالي، عاملي در سردي فضاي فعلي انتخابات است.