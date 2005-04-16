نوروزي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اينكه فضاي فعلي انتخابات در بين توده هاي مردم بسيار سرد است، خاطرنشان كرد : عدم حضور چهره هاي جديد و شعارهاي توخالي، عاملي در سردي فضاي فعلي انتخابات است.
عضو مجمع روحانيون مبارز خراسان در گفت وگو با "مهر":
عدم حضور چهره هاي جديد و شعارهاي توخالي، عاملي در سردي فضاي فعلي انتخابات است
نوروزي عضو مجمع روحانيون مبارز خراسان گفت: هر دو جناح، چهره هايي هستند كه قصد رقابت جدي در اين صحنه را دارند و حاضر به كناره گيري هم نيستند و همين موضوع ممكن است انتخابات را به دور دوم بكشاند.
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