بازدید وزیر نفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس از پارس جنوبی

به گزارش خبرنگارمهر، نماینده شهرستان دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه در حاشیه ورود اعضای کمیسیون انرژی به فرودگاه بین المللی عسلویه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با جدیت توسعه مناطق نفت و گاز در سطح ملی را پیگیری می کند.

حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد ادامه داد: از جمله برنامه های مهمی که در منطقه پارس جنوبی و در جریان این بازدید به دنبال آن هستیم، برگزاری نشست‌های مشترک به‌منظور بررسی روند رشد و توسعه پارس جنوبی است که با حضور 19 نفر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت روند پیشرفت پارس جنوبی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بالای منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، اضافه کرد: به علت مشارکت میدان گازی پارس جنوبی بین ایران و قطر باید برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای توسعه سطح بهره‌برداری ایران از این منابع صورت پذیرد.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور بازدید از فازهای پارس جنوبی و برگزاری نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس با وزیر و معاونان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و مدیران شرکت های نفتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عصر دوشنبه وارد عسلویه شدند.

وزیر نفت، معاونان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و اعضای کمیسیون انرژی در بدو ورود خود در فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه مورد استقبال مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدیرعامل مجتمع گازی پارس جنوبی و جمعی از مقامات و مسئولین محلی قرار گرفتند.