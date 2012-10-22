به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بابایان با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به نام" سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: این همایش با اهداف بررسی وضعیت تولید ملی، اتخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود، راهکارهای اجرایی حمایت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، شناسایی ظرفیت‌ها و مولفه های اساسی موثر در اقتصاد کشور در ارتباط با تولید ملی ، شناسایی موانع، تهدیدها و چالش‌های پیش روی تولید در کشور، ارائه برنامه‌های کمی و کیفی و بسته‌های سیاستی تولید، آسیب شناسی تولید ملی، و تقویت و توسعه آموزش‌های مهارتی تاثیرگذار در تولید ملی برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: این همایش از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با مشارکت دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

بابایان، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات را 25 آبان ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: آخرین مهلت ارسال اصل مقالات، دهم آذرماه و زمان برگزاری این همایش 25 آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی در خصوص موضوعات مقالات این همایش گفت: تقویت و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی، قوانین و مقررات و تولید، کیفیت و کمیت تولید ملی و حقوق مصرف کننده، سیاست‌های پولی- مالی و ارزی و تولید ملی، رقابت پذیری تولیدات ملی در عرصه‌های جهانی و بین المللی، فرهنگ و رسانه‌ها و تولید ملی، آموزش و تولید ملی، توریسم - صنایع دستی و گردشگری و تولید ملی، بخش خصوصی و تولید ملی، زن - خانواده و تولید ملی ، آموزش‌های مهارتی و تولید ملی، فناوری اطلاعات و تولید ملی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تولید ملی، نظام صلاحیت حرفه‌ای و تولید ملی، منابع طبیعی تجدید پذیر و تولید ملی از جمله محورهای مقالات این همایش عنوان شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی، منابع انسانی و تولید ملی، سرمایه - سرمایه گذاری و سرمایه دار و تولید ملی، سیاست‌های حمایتی دولت و تولید ملی، بودجه ریزی عملیاتی و تولید ملی، نظام ملی مهارت و حمایت ازسرمایه انسانی، نظام اداری کشور و جایگاه نیروی انسانی، رسانه - تولید ملی - حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بسیج همه جانبه و اشاعه تفکر بسیجی در تولید ملی را از دیگر موضوعات مقالات این همایش برشمرد.

دبیر برگزاری همایش ملی راهکارهای ارتقاء تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز از ارسال پوستر و بروشورهای همایش مذکور به ادارات، دستگاه اجرایی و نهادهای سطح استان و کشور خبر داد.

مهدی عارفخانی افزود: علاقمندان، صاحبنظران و پژوهشگران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت همایش : hamayesh.nkhtvto.ir مراجعه نموده و مقالات را براساس فرمت مربوطه از طریق پست الکترونیکی pr_nkhtvto.ir به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.