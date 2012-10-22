  1. استانها
بابایان:

همایش ملی راهکارهای ارتقاء تولید ملی در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی از برگزاری نخستین همایش ملی" راهکارهای ارتقاء تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بابایان با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به نام" سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: این همایش با اهداف بررسی وضعیت تولید ملی، اتخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود، راهکارهای اجرایی حمایت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، شناسایی ظرفیت‌ها و مولفه های اساسی موثر در اقتصاد کشور در ارتباط با تولید ملی ، شناسایی موانع، تهدیدها و چالش‌های پیش روی تولید در کشور، ارائه برنامه‌های کمی و کیفی و بسته‌های سیاستی تولید، آسیب شناسی تولید ملی، و تقویت و توسعه آموزش‌های مهارتی تاثیرگذار در تولید ملی  برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: این همایش از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با مشارکت دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

بابایان، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات را 25 آبان ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: آخرین مهلت ارسال اصل مقالات،  دهم آذرماه و زمان برگزاری این همایش 25 آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی در خصوص موضوعات مقالات این همایش گفت: تقویت و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی، قوانین و مقررات و تولید، کیفیت و کمیت تولید ملی و حقوق مصرف کننده، سیاست‌های پولی- مالی و ارزی و تولید ملی، رقابت پذیری تولیدات ملی در عرصه‌های جهانی و بین المللی، فرهنگ و رسانه‌ها و تولید ملی، آموزش و تولید ملی، توریسم - صنایع دستی و گردشگری و تولید ملی، بخش خصوصی و تولید ملی، زن - خانواده  و تولید ملی ، آموزش‌های مهارتی و تولید ملی، فناوری اطلاعات و تولید ملی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تولید ملی،  نظام صلاحیت حرفه‌ای و تولید ملی، منابع طبیعی تجدید پذیر و تولید ملی از جمله محورهای مقالات این همایش عنوان شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی، منابع انسانی و تولید ملی، سرمایه - سرمایه گذاری و سرمایه دار و تولید ملی، سیاست‌های حمایتی دولت و تولید ملی، بودجه ریزی عملیاتی و تولید ملی، نظام ملی مهارت و حمایت ازسرمایه انسانی، نظام اداری کشور و جایگاه نیروی انسانی، رسانه - تولید ملی - حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بسیج همه جانبه و اشاعه تفکر بسیجی در تولید ملی را از دیگر موضوعات مقالات این همایش برشمرد.

دبیر برگزاری همایش ملی راهکارهای ارتقاء تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز از ارسال پوستر و بروشورهای همایش مذکور به ادارات، دستگاه اجرایی و نهادهای  سطح استان و کشور خبر داد.

مهدی عارفخانی افزود: علاقمندان، صاحبنظران و پژوهشگران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به  آدرس وب سایت همایش : hamayesh.nkhtvto.ir  مراجعه نموده و مقالات را براساس فرمت مربوطه از طریق پست الکترونیکی  pr_nkhtvto.ir  به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

