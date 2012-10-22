318 هزار نفر در ایلام زیر پوشش ‏طرح پزشک خانواده قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نورالهی در نشست کارگروه سلامت، ‏امنیت غذایی و بهداشت خانواده گفت: در این طرح، هر پزشک خانواده جمعیت 500 تا دو ‏هزار و 500 نفر را تحت پوشش خود قرار خواهد داد و برای این تعداد، پرونده های الکترونیکی ‏همراه با سوابق آنان تشکیل که در تمام نقاط کشور برای افراد و پزشکان حوزه سلامت قابل ‏دسترسی است.‏

وی در ادامه به دلایل مرگ و میر افراد در ایلام پرداخت و اضافه کرد: بیماری های قلبی و ‏عروقی مهم ترین عامل مرگ افراد در این استان است.‏

نورالهی ادامه داد: پس از این عامل بروز انواع سرطان ها، کهولت، حوادث و خودکشی در مرتبه ‏های بعدی دلایل فوت افراد در ایلام هستند.‏

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: سن امید به زندگی در مناطق مختلف این استان با ارتقا ‏شاخص های بهداشتی و سلامتی به 74 سال افزایش یافته است.‏

‏نخستین کارگاه آموزشی منطقه ‏ای کاربردهای انرژی در دانشگاه ایلام

دبیر اجرایی همایش منطقه ای انرژی دانشگاه ایلام از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی منطقه ای کاربردهای انرژی در این دانشگاه خبر داد.

فیض اله امامی‌ با اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی ‏کاربردهای انرژی هسته ای در صنعت، پزشکی، کشاورزی و قدرت(برق) از بیست و چهارم ‏آبان سالجاری در دانشگاه ایلام برگزار می شود.‏

وی ادامه داد: این همایش یک روزه در دو بخش دانشجویی و آزاد با همکاری مرکز علمی ‏بسیج دانشجویی، دانشکده فنی و مهندسی و حوزه پژوهشی دانشگاه ایلام برگزار می شود.‏

امامی افزود: با توجه به نامگذاری امسال مبنی بر تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ‏نقش انرژی های نو در تحقق این شعار این همایش در چهار محور و 20 موضوع برگزار خواهد ‏شد.

دو هزار و 450 تن برنج در نوع ˈعنبربو - شمشیریˈ‌ از ‏شالیزارهای ایلام برداشت شد

سرپرست فرمانداری شهرستان سیروان گفت: دو هزار و 450 تن برنج در نوع ˈعنبربو - شمشیریˈ‌ از ‏شالیزارهای این شهرستان برداشت شد.

علی عباس شفیعی مجموع برداشت شلتوک از شالیزارهای ‏سیروان را ‌سه هزار و 850 تن عنوان کرد.‏

وی ادامه داد: این میزان شلتوک از 700 هکتار زمین زیر کشت برنج برداشته شده است.‏

سرپرست فرمانداری شهرستان سیروان گفت: ‌از هر هکتار شالیزار این شهرستان 3.5 تن شلتوک ‏برنج برداشت شده است.‏

شفیعی افزود:‌ یک هزار و 500 کشاورز در شهرستان سیروان به کار کاشت، داشت و برداشت ‏برنج اشتغال دارند.‏