سیل 1.7 میلیارد ریال به صنعت برق مازندران خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر جعفری اظهار داشت: بر اثر سیلاب اخیر به تعدادی از پست‌ها، تابلوهای توزیع و خطوط شبکه‌های فشار متوسط و ضعیف خسارت وارد شد.



وی گفت: بیشترین میزان خسارت بر اثر سیلاب اخیر به صنعت برق در شهرستان های ساری، میاندرود و بهشهر وارد شد.



جعفری بیان داشت: بر اثر وقوع سیلاب، پنج هزار و 91 کیلومتر شبکه های برق، 112 فیدر 20 کیلوولت و شش هزار و 35 پست توزیع با ظرفیت 847 هزار و 368 کیلوولت آمپر دچار خسارت شد.

بازدید فرمانده لشگر 30 پیاده گرگان از مناطق سیلزده بهشهر



فرمانده لشگر 30 پیاده گرگان با حضور در بهشهر، از نزدیک در جریان امداد رسانی به مناطق سیل زده این شهر قرار گرفت.

امیر سرتیپ منصور خمر ،اعلام آمادگی کرد نفرات بیشتری برای کمک رسانی به مردم بهشهر اعزام شوند.



وی بیان داشت: نیروهای حاضر در سیل بهشهر به امکانات و تجهیزات کافی و لازم مجهز هستند و تا پایان زمان امدادرسانی، پاکسازی منازل مردم را انجام خواهند داد.



کمبود لجن کش مهم ترین مشکل مناطق سیلزده بهشهر است

فرماندار بهشهر گفت: کمبود لجن کش، همچنان مهم ترین مشکل مناطق سیلزده این شهر بوده که امیدواریم شهرها و استان های همجوار برای در اختیار قرار دادن این وسیله ، بهشهر را یاری دهند.

محمدرضا البرزی افزود: پاکسازی خیابان ها و معابر شهر بهشهر به روزهای پایانی خود رسید، اما برای تخلیه برخی منازل و چاههای اکثر منازل سیلزده که پر از لجن و گل و لای است، نیازمند تعداد زیادی لجنکش هستیم.



وی بیان داشت: برای پاک کردن هر چه سریع تر آثار سیل از چهره شهر، باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا ماشین های سنگینی که در این مناطق مشغول کار هستند، لحظه ای خاموش نشوند و فقط رانندگان آن ها تعویض شوند تا در کمترین زمان ممکن شاهد پاکسازی کامل مناطق سیلزده باشیم.



اعزام نیروها و امکانات شهرداری جویبار به مناطق سیلزده بهشهر

شهردار جویبار ازاعزام نیروها و ماشین آلات شهرداری این شهر برای کمک به بازسازی مناطق سیل زده بهشهر خبر داد.

رضا گنجی اظهار داشت: دو دستگاه کمپرسور، یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه خودروی باری نیمه سنگین و یک دستگاه کامیون به مناطق سیلزده اعزام شدند.



وی همچنین ازاعزام ده نفر از نیروهای شهرداری جویبار برای کمک به روند امدادرسانی به سیلزدگان اشاره کرد و افزود: این افراد، ماشین آلات و تجهیزات در مدت یک هفته حضو در بهشهر به روند کمک رسانی مناطق سیلزده یاری می دهند.



