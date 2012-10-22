24 درصد محکومان زندانهای مازندران مشمول عفو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر غفاریان درباره کاهش جمعیت کیفری زندانهای مازندران افزود: با توجه به تعامل سازنده و هماهنگی های انجام شده بین زندان و مراجع قضایی استان و تأکید رئیس کل دادگستری مازندران برای شتاب بخشی در بررسی پرونده های زندانیان تحت قرار و حضور مستمر قضات در زندان با هدف بررسی مشکلات مددجویان و از همه مهم تر با صدور بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه روند کاهش جمعیت کیفری در زندانهای مازندران رضایت بخش است.



وی اظهارداشت: در شش ماه نخست سالجاری بیش از 24 درصد از محکومین زندانهای استان مشمول عفو شدند و پروندهای آنان حسب دستور رئیس کل دادگستری به صورت ویژه در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و از زندانها آزاد شدند.

اعلام قیمت انواع برنج در شالیکوبی ها



سازمان جهاد کشاورزی مازندران، نرخ عمده فروشی انواع برنج های تولیدی استان در شالیکوبی ها را به تفکیک ارقام محلی و پر محصول و برای دوره زمانی منتهی به آخرین هفته ماه مهر سالجاری اعلام کرد.

هم اکنون هرکیلوگرم برنج طارم محلی بین 35 تا 38هزار ریال، طارم هاشمی 37 هزار ریال، بی نام 28 تا 31 هزار ریال، خزر 25 تا 27 هزار ریال، شیرودی 18 تا 20 هزار ریال، فجر حدود 25 هزار ریال و ندا و نعمت 17 تا 19 هزار ریال در شالیکوبی ها عرضه می شود.



هر کیلوگرم برنج رتون تا 48 هزار ریال در محل شالیکوبی ها خرید و فروش می شود. نرخ انواع برنج های تولیدی استان مازندران نسبت به سه هفته پیش افزایش یافته است.

ساخت هفت هزار واحد مسکن مهر در قائم شهر



فرماندار شهرستان قائم شهر گفت: شش هزار و 718 واحد مسکن مهر در این شهرستان احداث و یا در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

علی پیرفلک اظهار داشت: از این تعداد سه هزار و 885 واحد مسکن تحویل داده شد و یا آماده تحویل است.



وی با اشاره به عقب ماندگی قائم شهر در دوسال آغاز طرح مسکن مهر، گفت: با اقدامات و پیگیریهای مسئولان در این بخش، قائم شهر در ساخت مسکن مهر در مازندران پیشتاز است .





