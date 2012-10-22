والیبال کاله و شهرداری ارومیه در آمل به مصاف هم می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی خلردی افزود: درخواست باشگاه کاله برای برای برگزاری این مسابقه در ساری پذیرفتنی نیست، چون شهر آمل مشکلی برای برگزاری این دیدار ندارد.



وی بیان داشت: سال گذشته رقابت های لیگ برتر والیبال کشور بدون هیچ مشکل و حاشیه ای برگزار شد و در فصل جدید نیز از تمام توان و امکانات برای برگزار کردن این رقابت ها استفاده خواهیم کرد.

برگزاری جشنواره بازیهای ملی مازندران



رئیس هیئت ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی مازندران از برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی غرب مازندران در فریدونکنار خبر داد.

رضا بحرگرد اظهار داشت: این جشنواره با حضور ورزشکارانی از 13 شهرستان ، چهارم آبان برگزار می شود.



وی افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره در زمینه بازیها و ورزش های سنتی و محلی مانند رشته هفت سنگ، چولنگ، ساخت و پرواز بادبادک، مچ اندازی و کشتی لوچو با هم رقابت می کنند.





