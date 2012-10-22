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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

خلردی اعلام کرد:

والیبال کاله و شهرداری ارومیه در آمل به مصاف هم می روند

والیبال کاله و شهرداری ارومیه در آمل به مصاف هم می روند

آمل - خبرگزاری مهر: معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: دیدار تیم های والیبال کاله مازندران و شهرداری ارومیه با موافقت و نظر مساعد شورای تامین آمل در این شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی خلردی افزود: درخواست باشگاه کاله برای برای برگزاری این مسابقه در ساری پذیرفتنی نیست، چون شهر آمل مشکلی برای برگزاری این دیدار ندارد.

وی بیان داشت: سال گذشته رقابت های لیگ برتر والیبال کشور بدون هیچ مشکل و حاشیه ای برگزار شد و در فصل جدید نیز از تمام توان و امکانات برای برگزار کردن این رقابت ها استفاده خواهیم کرد.

برگزاری جشنواره بازیهای ملی مازندران

رئیس هیئت ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی مازندران از برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی غرب مازندران در فریدونکنار خبر داد.

رضا بحرگرد اظهار داشت: این جشنواره با حضور ورزشکارانی از 13 شهرستان ، چهارم آبان برگزار می شود.

وی افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره در زمینه بازیها و ورزش های سنتی و محلی مانند رشته هفت سنگ، چولنگ، ساخت و پرواز بادبادک، مچ اندازی و کشتی لوچو با هم رقابت می کنند.


 

کد مطلب 1726281

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