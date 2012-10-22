مهارت ابزاری مهمترین عامل اشتغال پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایمانی عصر دوشنبه در ششمین نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اظهارداشت: باید در راستای مهارت آموزی به قشرهای مختلف و جویای کار، تلاش و همت بیشتری کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم با گسترش آموزش های فنی و حرفه ای به مهارت آموزی افراد جامعه توجه زیادی شده است خاطرنشان کرد: مهارت کافی و لازم در حوزه های مختلف می تواند بستر لازم برای اشتغالزایی و کارآفرینی را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به کسب چهار نشان طلا و دیپلم افتخار در چند رشته از سوی تیم قزوین در مسابقات ملی مهارت اشاره کرد و گفت: کسب این عناوین افتخار آمیز بیانگر استعداد و توانمندی خوب جوانان استان در بخش مهارت های فنی و حرفه ای است.

ایمانی، با اشاره به اجرای طرح بیمه سلامت اظهارداشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی برگ زرین دیگری از خدمت به مردم این دیار در حوزه سلامت ارائه خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی دستگاههای عضو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اظهارداشت: باید هماهنگی های لازم برای اجرای بی نقص بیمه سلامت و ایجاد بستر الکترونیکی مناسب در مراکز پزشکی و خدمات رسان استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین نیز در این نشست با تشریح چگونگی اجرای بیمه سلامت گفت: عقد قرارداد و ارائه خدمات بیمه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان، حفظ حقوق بیمه شدگان، همکاری در ساماندهی ارائه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت با نهادهای قانونی مربوطه در حوزه بیمه سلامت قرار دارد.

قاسم بهرامی افزود: برای اجرای هرچه بهتر بیمه سلامت و خدمت رسانی مناسب به مردم ضروری است دستگاههای مرتبط در استان درصدد افزایش همکاری و تعامل میان خود باشند.