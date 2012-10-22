دامداری مازندران با یک میلیون تن کمبود علوفه مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی ابطالی اظهار داشت: اگر طرح جامع تولید علوفه تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا و عملیاتی شود، نه تنها کسری جبران خواهد شد، بلکه مازاد تولید هم خواهیم داشت که قابل صدور خواهد بود.



وی، تولید علوفه از طریق کشت دوم ،به زراعی کشاورزی و به نژادی دام، استفاده از اراضی شیب دار و تولید علوفه از طریق باقیماده محصولات زراعی را از راهکارهای افزایش تولید علوفه در مازندران عنوان کرد.



ابطالی افزود: حدود 60 درصد هزینه تولید فرآورده های دامی را هزینه های تامین خوراک تشکیل می دهد.



شیوع بیماری های قلبی در فصل سرما

یک فوق تخصص جراحی قلب باز با بیان اینکه خون رسانی به کرنر قلب در فصل سرما کاهش می یابد، گفت: بیماریهای قلبی در فصل سرما بیشتر بروز می کند.

شروین ضیابخش طبری افزود: با توجه به اینکه جریان خون در فصل سرما ممکن است از مسیر قلب منحرف و به سمت پوست و یا بافت های خارجی و سطحی تر هدایت شود، کاهش جریان خون در رگ ها و افزایش فشاری که برروی آن وارد می شود سبب بروز مشکلات قلبی می شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در سرما، عروق محیطی بدن تنگ تر می شود و مشکلات قلبی، خود را در چنین زمانی بیشتر نشان می دهد.

قاچاق انسان یکی از معضلات اساسی جنوب آسیا است



مشاور و هماهنگ کننده منطقه ای جنوب آسیا در سازمان بین المللی مهاجرت گفت: قاچاق انسان یکی از معضلات اساسی در کشورهای جنوب آسیا است که باید با رفع آن برنامه ای اصولی اتخاذ شود.

رباب فاطیما در دومین نشست بررسی و تحلیل مقوله های مهاجرت و توسعه در ایران در رامسر افزود: جنوب آسیا به دلیل مناقشات، همواره با دغدغه ها و چالش های متعدد از جمله مهاجرت مواجه بوده که عمده ترین آن، قاچاق انسان است.



وی اظهار داشت: این سازمان به دنبال دستیابی به مزایای مهاجرت از جمله برخورداری حقوق زنان، اشتغال، فرصت های شغلی است.





