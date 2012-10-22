امام جمعه اراک پیگیری مسئولان برای جلوگیری از تکرار حادثه دانش آموزان بروجنی را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با صدور اطلاعیه ای خطاب به امام جمعه بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، جلوگیری از تکرار حادثه های تصادف رانندگی در کشور را ضروری دانست.

وی در این اطلاعیه عنوان کرد:حادثه دلخراش تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان راهیان نور در مسیر جاده چهارمحال و بختیاری به خوزستان که به فوت 26 نفر و مصدومیت 18 نفر انجامید، موجب تاثر و تالم خاطر شد.



آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بخش دیگری از این اطلاعیه ضمن تسلیت به خانواده های داغدار و مردم مومن بروجن آورده است: از خداوند متعال برای آن عزیزان رحمت واسعه و برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل و برای خانواده های عزادار صبر و اجر جمیل مسالت می کنم.



امام جمعه اراک در بخش دیگری از این اطلاعیه، پیگیری مسئولان را برای جلوگیری از تکرار این حوادث خواستار شد و گفت: اجازه ندهند این اتفاقات تلخ، مردم را آزرده خاطر کند.



