انجمن اولیا و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیرا ذکی پور عصر امروز در همایش پیوند اولیا و مربیان این شهرستان افزود: انجمن مزبور دو بال حرکت و پیشرفت به سوی هدف آموزش و پرورش و نظام جمهوری اسلامی است.

وی همچنین با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگ اولیا و مربیان در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش موثری دارد، اظهارداشت: تعامل دو سویه انجمن اولیا و مربیان باید تکمیل کننده نظام آموزشی باشد در غیر این صورت باعث سردرگمی دانش آموزان می شود.

مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا درادامه به جایگاه خاص فرهنگ اشاره کرد و گفت: شاکله هر جامعه از دو بعد معنوی و جسمی تشکیل می شود که فرهنگ شاکله معنوی و همینطور نظام اقتصادی و سیاسی شاکله جسمی ملت است.

وی اظهارداشت: شاخصه های فرهنگ در عمل ثابت می شود بطوری که سبک زندگی و مسائل اعتقادی نشان دهنده شاکله معنوی هستند.

ذکی پور تاکید کرد: اگر فرهنگ دچار دگرگونی شود دوباره قابل احیا نخواهد بود وآثار ناشی از آن گریبان همه را خواهد گرفت.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری دررابطه با اینکه نظام آموزش و پرورش کشورنظام وارداتی است، اظهارداشت: با پیگیری کارشناسان به جهت پرورش تمام ابعاد انسانی مسئله تحول بنیادین در آموزش و پرورش دنبال شد.

مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا از کمبود نیروی انسانی در این شهرستان خبرداد و افزود: این کمبود نیرو در حالیست که که شهرهای همجوار نیروی مازاد دارند.

وی ادامه داد: با توجه به 16 هزار دانش آموز در صومعه سرا مدیران مدارس نیروی خدماتی و دفتری ندارند و 67 نیرو خدماتی و 21 نیروی دفتری احتیاج است.

در ادامه این همایش از پنج عضو انجمن اولیا و مربیان برگزیده کشوری و استانی تجلیل شد.