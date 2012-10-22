به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس منابع اداره کل کتابخانههای عمومی استان گفت: با رشد 14 درصدی منابع از افزایش بیش از 500 هزار نسخهای منابع کتابخانههای عمومی استان خبر داد.
احسان سیفی افزود: بیشترین رشد سرانه کتاب در کتابخانههای عمومی استان به ترتیب مربوط به شهرستانهای فاروج با 34 درصد، گرمه 25 درصد و جاجرم با 24 درصد تعلق دارد و کمترین رشد را در شهرستانهای اسفراین و مانه و سملقان شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه این منابع در حوزههای متنوع مطالعاتی گردآوری شده تصریح کرد: این منابع به طرق مختلف از جمله سهمیه مستمر ارسالی از سوی اداره کل منابع نهاد کتابخانههای عمومی، خرید های استانی، کتابهای سفارش شده از طریق سامانه کتاب من و کتابهای اهدایی تامین میشود.
1500 کیلو گوشت قرمز بین خانوادههای نیازمند کمیته امداد توزیع شد
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان شمالی گفت: 1500کیلو گوشت گوسفند و شترهای قربانی شده برای سلامتی رهبر انقلاب در خراسان شمالی بین خانوادههای نیازمند این نهاد توزیع شد.
برات سلیمی با بیان اینکه با اجرای طرح قربانی به نیت سلامتی رهبر انقلاب، 100 رأس گوسفند و دو نفر شتر با همکاری سازمان بهزیستی و اوقاف استان جمع آوری شد گفت: 62 گوسفند و دو شتر سهم کمیته امداد پس از ذبح و بسته بندی بین هزار و 500 خانواده نیازمند تحت حمایت این نهاد توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 80 هزار نفر نیازمند و مستضعف در سطح استان زندگی میکنند افزود: خیرین و نیکوکاران در مناسبتهای مختلف ازجمله اعیاد، آغاز سال تحصیلی و عید نوروز، ماه مبارک رمضان و ماه محرم کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را به این خانوادهها اهداء میکنند.
تقدیر مسئولان بهزیستی خراسان شمالی از دوچرخه سوار مازندرانی
دوچرخه سوار مازندرانی که با هدف رساندن پیام دوستی معلولین به ویژه نابینایان حرکت خود را از 24 مهرماه از آمل آغاز کرده است پس از طی 550 کیلومتر به بجنورد رسید و مورد تقدیر مسئولان بهزیستی استان قرار گرفت.
رحمت الله آزاد که 27 ساله است با همین هدف در 50 کشور اروپایی، آفریقایی و آسیای میانه رکاب زنی کرده است.
وی در مسیر خود از شهرهای استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی عبور کرده و امروزعازم خراسان رضوی شده است.
آزاد در بدو ورود به بجنورد با اهدا لوح و هدیه از سوی مسئولان اداره کل بهزیستی استان تجلیل شد.
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