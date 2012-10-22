کارفرمایان گلستان 490 میلیارد ریال بدهی معوق بیمه ای دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قانون بخشودگی جرایم معوقه افزود: این قانون فرصتی بسیار خوبی است که کارفرمایان بتوانند از بخشودگی جرایم استفاده کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال 90 کشور، بخشودگی جرایم حق بیمه برای کارآفرینان بخش کشاورزی، صنفی و صنعتی که تا پایان آذرماه نسبت به تعیین تکلیف کردن و یا پرداخت حق بیمه گارگان اقدام کنند مشمول بخشودگی می شوند.

وی عنوان کرد: اگر این کارفرمایان نسبت به پرداخت بدهی تا پایان اسفند سالجاری اقدام کنند 90 درصد جرام حق بیمه بخشیده می شود و اگر توان پرداخت یکجا را نداشته باشند نسبت به اقساطی کردن آن اقدام می شود.



امیری گفت: در این صورت هر ماه 10 درصد جرایم مربوطه بخشوده می شود و این طرح فرصت خوبی برای کارفرمایان است.



مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: قانون بخشوگی جرایم فرصت خوبی است تا کارفرما ترتیب پرداخت بدهی را فراهم کند.



وی عنوان کرد: فرمهایی تهیه شده و در اخیتیار کارفرمایانی که شرایط استفاده از ماده واحده بخشودگی جرایم را دارند می توانند از این فرصت استفاده کنند.