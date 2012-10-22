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۱ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۳۸

امیری:

کارفرمایان گلستان 490 میلیارد ریال بدهی معوق بیمه ای دارند

کارفرمایان گلستان 490 میلیارد ریال بدهی معوق بیمه ای دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: کارفرمایان490 میلیارد ریال بدهی معوق حق بیمه به این اداره دارند که قابلیت بخشش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قانون بخشودگی جرایم معوقه افزود: این قانون فرصتی بسیار خوبی است که کارفرمایان بتوانند از بخشودگی جرایم استفاده کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال 90 کشور، بخشودگی جرایم حق بیمه برای کارآفرینان بخش کشاورزی، صنفی و صنعتی که تا پایان آذرماه نسبت به تعیین تکلیف کردن و یا پرداخت حق بیمه گارگان اقدام کنند مشمول بخشودگی می شوند.
 
وی عنوان کرد: اگر این کارفرمایان نسبت به پرداخت بدهی تا پایان اسفند سالجاری اقدام کنند 90 درصد جرام حق بیمه بخشیده می شود و اگر توان پرداخت یکجا را نداشته باشند نسبت به اقساطی کردن آن اقدام می شود.

امیری گفت: در این صورت هر ماه 10 درصد جرایم مربوطه بخشوده می شود و این طرح فرصت خوبی برای کارفرمایان است.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: قانون بخشوگی جرایم فرصت خوبی است تا کارفرما ترتیب پرداخت بدهی را فراهم کند.

وی عنوان کرد: فرمهایی تهیه شده و در اخیتیار کارفرمایانی که شرایط استفاده از ماده واحده بخشودگی جرایم را دارند می توانند از این فرصت استفاده کنند.
کد مطلب 1726298

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