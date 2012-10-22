استقبال از کاراته کای گیلانی/ ساخت ورزشگاه دانش آموزی در املش

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم که باحضور جامعه ورزش گیلان درورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار شد از " پویا صالحی " دارنده نشان برنز وزن منهای 70 کیلو رقابت های کاپ آزاد کاراته جهان استقبال و تجلیل شد.

تیم ملی شش نفره ایران در دوبخش بانوان وآقایان با کسب سه نشان برنز پس از ژاپن میزبان، به مقام دوم رسید و تایلند سوم شد. رقابت های کاپ آزاد جهان، هردوسال یک بار برگزار می شود.

ساخت ورزشگاه دانش آموزی دراملش

سالن ورزشی چند منظوره دانش آموزی در املش ساخت سالن ورزشی چند منظوره دانش آموزی در املش آغاز شد، این سالن ورزشی چند منظوره در زمینی به زیربنای 540 و مساحت هزار و 200 مترمربع و با مجموع دو میلیارد و 350 میلیون ریال اعتبار به مدت 14 ماه در روستای گرکرود رانکوه املش ساخته می شود، شهرستان املش شش هزارو28 دانش آموز دارد.

ورزشکارگیلانی قهرمان کارتینگ کشور

ورزشکار گیلانی قهرمان دومین دوره رقابت های کارتینگ کشور در قم شد، در پایان این دوره از رقابت ها محمد نیکومقام از گیلان به مقام نخست رسید، اتومبیلرانان قم و مازندران به مقام های دوم وسوم رسیدند.

در دومین دوره رقابت های کارتینگ کشور 28 اتومبیلران در قالب هفت تیم،یک روز در بوستان غدیر خم قم با هم مسابقه دادند.

همایش ورزش های بومی ومحلی ویژه بانوان

همایش ورزش های بومی ومحلی ویژه بانوان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در پارک بانوان رشت برگزارشد، دراین همایش که بیش از صد نفر شرکت داشتند، ورزشهای بومی ومحلی پنجی کای، هفت سنگ، وسطی و طناب کشی برگزار شد.

عابدینی مسئول برگزاری این همایش گفت: در گیلان 60 بازی بومی و محلی وجود دارد که با برگزاری جشنواره های متعدد می توان آن را حفظ و گسترش داد.

در پایان این همایش نیز به 50 شرکت کننده به قید قرعه جوائزی اهدا شد.

بازی نمایندگان گیلان درلیگ دسته دوم فوتبال

نمایندگان گیلان درهفته ششم دوررفت لیگ دسته دوم فوتبال کشور " جام آزادگان " دو مساوی ویک باخت کسب کردند، در این بازی ها و درگروه نخست، شهرداری لنگرود در چابکسر برابرشهرداری اردبیل به تساوی یک - یک رسید و هشت امتیازی شد.

چوکای تالش دیگر نماینده استان در این گروه نیز در اصفهان مقابل گیتی پسند به نتیجه مشابه یک - یک دست یافت و دو امتیازی شد.

در گروه دوم این رقابت ها نیز سپیدرود رشت در مشهد با دریافت گل دقیقه 92 مغلوب تیم صدرجدولی سیاه جامگان این شهر شد و 9 امتیازی باقی ماند.

هفته هفتم این مسابقات یکشنبه آینده برگزار می شود، در لیگ دسته دوم فوتبال کشور" جام آزادگان " 14 تیم در دو گروه باهم مسابقه می دهند.