به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی اعلام کرد: سود شرکت های بورسی در سال جاری بیش از 23 هزارمیلیارد تومان خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سود 22 هزارمیلیارد تومانی شرکت های بورسی در سال گذشته، تصریح کرد: سودآوری شرکت های بورسی را در سال گذشته کمتر از 20 هزارمیلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم که این رقم با 2 هزار میلیارد تومان افزایش محقق شد.

وی خاطر نشان کرد: عملکرد و آمارها در 6 ماهه نخست سال بیانگر این موضوع است که شرکت ها و بنگاه ها پوشش خوبی را داشته اند و امیدواریم که سود شرکت ها تا پایان سال افزون بر پیش بینی های صورت گرفته تحقق یابد که به تبع آن شاهد افزایش شاخص ها باشیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به افزایش شاخص ها طی ماه های گذشته، افزود: دلیل افزایش این شاخص ها افزایش سودآوری شرکت ها و بنگاه های بورسی بوده که در کنار ابزارهای مکمل بورسی مانند استفاده از شیوه اوراق اختیار فروش تبعی که یک نوع بیمه سهام تلقی می شد، افزایش شاخص ها را رقم زد.

صالح آبادی ضمن توصیه به هموطنان در خصوص نحوه سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اظهار داشت: هموطنان برای سرمایه گذاری در بورس به دنبال سودخواهی آنی و کوتاه مدت نباشند بلکه بازار را در یک افق بلندمدت نگاه کنند تا بتوانند تصمیم گیری دقیق تر و منطقی تری داشته باشند.