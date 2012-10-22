به گزارش خبرنگار مهر، احمد کمالی مطلق عصر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کنگان به حجم فعالیت کتابخانه‌ها و فعالان این عرصه اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در بخش مرکزی کنگان بیش از 10هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی هستند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات کتابخانه‌ها بر لزوم اهتمام بیشتر شهرداری‌ها در پرداخت عوارض نیم درصد برای تجهیز و توسعه کتابخانه ها تاکید کرد و افزود:برخی از شهرداری های در این زمینه حمایت هایی داشته اند اما انتظار می رود که شهرداری های پنجگانه شهرستان کنگان در تخصیص این اعتبار اهتمام بیشتری بورزند و در حوزه فرهنگی نیز تلاش جدی تری داشته باشند.

مسئول کتابخانه غدیر شهر کنگان نیز گفت: این کتابخانه در حال حاضر سه هزار و 200 نفر عضو دارد.

زهرا محمدی زاده افزود: در بخش بزرگسال این کتابخانه یک هزار و 879 عنوان کتاب و دو هزار و 155 نسخه برای مطالعه عموم قرار دارد.

وی تعداد کل منابع را یک هزار و 955 عنوان و دو هزار و 270 نسخه کتاب خواند و افزود: در بخش کودک این کتابخانه115 نسخه با 80 عنوان کتاب وجود دارد و بخش کمک درسی نیز با 100 نسخه کتاب تجهیز شده است.

مسئول کتابخانه فرهنگ بندر کنگان نیز در ادامه با ارائه آماری از تعداد نسخ و عنوان کتاب های موجود در این کتابخانه افزود: از میان دو هزار و 708 عضو این کتابخانه یک هزار و 674 نفر خانم و یک هزار و 34 نفر آقا هستند و کل عناوینی که در اختیار ما وجود دارد قریب به هفده هزار و 61 مورد است که یک هزار و 19 مورد آن مربوط به بخش کودک و 141 مورد آن کتب مرجع هستند.

زهره فخرایی افزود: در کل این کتابخانه با دارا بودن هجده هزار و 660 نسخه که یک هزار و 110 مورد آن متعلق به بخش کودک و یک هزار و 653 مورد آن در بخش کتب درسی یکی از قدیمی ترین و فعال ترین کتابخانه های شهرستان محسوب می شود.

وی گفت: این کتابخانه با دارا بود امتیاز 109 عنوان نشریه و در یک هزار و 318 نسخه در این حیطه نیز پیشتاز است.

لیلا گشتی مسئول کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شهرستان کنگان نیز در این نشست اظهار داشت: این کانون با دارا بودن شش هزار جلد کتاب کودک و نوجوان و 440 نفر عضو فعال کودک و نوجوان تلاش وسیعی را در زمینه گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان انجام داده است.

مسئول کتابخانه امام خامنه ای شهر بنک تعداد اعضای این کتابخانه را یک هزار و 300 نفر عضو برشمرد و افزود: این کتابخانه نیز با دارا بودن سه هزار و 200 عنوان کتاب در قالب سه هزار و 700 نسخه و 40 نشریه نیز جایگاه مناسب در کیفیت بخشی به سطح مطالعه مردم شهر بنک داشته است.

حسین مباهات گفت: کتابخانه شهر بنک در بخش کودک و نوجوان نیز تلاش خوبی داشته است و با 800 عنوان کتاب در این زمینه رشد قابل توجهی از لحاظ تقویت و به روزرسانی قفسه های کودک و نوجوان داشته است.