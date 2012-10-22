کمک یک هزارو 84 میلیارد تومانی خیران برای ساخت مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حافظی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح هنرستان فنی خیر ساز امام رضا(ع) در شهر صدرا اظهار داشت: تعداد کمی از خیرین مدرسه ساز 16 سال پیش فعالیت خود در عرصه عمرانی آموزش و پرورش را با هزینه بیش از 16 میلیارد تومان آغاز کردند.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد خیرین مدرسه ساز کشور بیش از چهار هزار نفر است که 900 نفر از آنهادر خارج کشور زندگی می کنند وبا همت این افراد تعداد فراوانی مدرسه در نقاط مختلف ایران اسلامی بنا شده است.

دشمنان نگران حضور خیران باشند

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشورتصریح کرد: امروزه دشمن باید نگران حضور خیران مدرسه ساز باشد زیرا که با افتتاح هر مدرسه افرادی تربیت می شوند که باعث سازندگی ایران اسلامی می شوند.

حافظی تاکید کرد: در صورتی که آموزش و پرورش فضاهای آموزشی لازم را در اختیار نداشته باشد این ارگان نمی تواند در زمینه تعلیم و تربیت دانش آموزان موفقیت های مناسبی کسب کند.