به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد موسوی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت با حاتم قاضی، سهل صبان معاونان وزارت حج عربستان سعودی و سرلشکر سعد التوجیری فرمانده ستاد امنیت مکه مکرمه دیدار و گفتگو کرد.



در این نشست مشترک، رئیس سازمان حج و زیارت ایران با تاکید بر مشترکات دو کشور و اهمیت موسم حج در نزد مسلمانان از اقدامات دولت عربستان سعودی در تمهیدات به‌عمل آمده در برگزاری مراسم باشکوه حج به عنوان بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان قدردانی کرد.



مشاور رئیس جمهور خواستار همکاری بیشتر مقامات عربستانی در زمینه تسهیل امور حجاج ایرانی در مشاعر مقدسه شد و تاکید کرد: امسال مراسم برائت از مشرکان توسط حجاج ایرانی برگزار می شود.



حاتم قاضی معاون وزارت حج عربستان سعودی هم در این نشست نظم و انسجام زائران ایرانی در سرزمین وحی نسبت به سایر کشورهای اسلامی را ستودنی ارزیابی کرد و آمادگی وزارت حج و نیروهای امنیتی را برای همکاری سازمان حج و زیارت ایران در برگزاری مناسک با شکوه و منظم حج اعلام کرد.



سرلشکر سعد التوجیری فرمانده ستاد امنیت مکه مکرمه هم در این نشست مشترک، اظهار داشت: در مناسک حج تمتع سالجاری تاکنون هیچ مشکلی با حجاج ایرانی به وجود نیامده است.