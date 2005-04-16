وزارت كشور درحال حاضر خود را براي انتخابات دو مرحله اي آماده مي كند//تنها راه پيروزي واقعي نظام، حضور گسترده مردم در انتخابات است

خباز در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد ضمن بيان مطلب فوق افزود : از دلايلي كه مقام رهبري اين سال را سال همبستگي و مشاركت عمومي قرار دادند اين بود كه به مردم هشدار دهند اگر ميزان آراء پايين باشد تهديدات دشمنان، جدي و طمع آنان به نظام بيشتر خواهد شد.

رييس شوراي عالي حزب همبستگي در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابي وي از حضور كانديداهاي متكثر چيست؟، گفت : اين مساله يك حسن و يك عيب دارد. حسن آن اين است كه اين كانديداها در سراسر كشور طرفداراني دارند كه به خاطر آنها راي خواهند داد، پس كانديداهاي متعدد به حضور حداكثري كمك خواهد كرد و البته عيب آن هم اين است كه آراء پراكنده مي شود و بايد گفت اين عيب زياد بزرگ نيست چون آرا تقسيم مي شود و نهايتا انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد و بايد گفت وزارت كشور در حال حاضر خود را براي انتخابات دو مرحله اي آماده مي كند.

وي هر دو كانديداي اصلاح طلبان را قابل طرح دانست و بيان كرد : هر دوي اين نفرات قابل احترام هستند و با وجود اينكه از حزب ما آقايان اصغرزاده و كواكبيان كانديدا شده اند ولي بدنه حزب همبستگي بيشتر بر روي كروبي اجماع نظر دارد و در خصوص وي بايد گفت : كروبي سابقه 40 ساله فعاليت سياسي و حركت در خط امام را دارد، ايشان هم مديري شجاع هستند و هم قاطعيت لازم را دارند و هم از مديراني هستند كه قدرت لابي كردن با همه گروهها را دارند.

رييس شوراي عالي حزب همبستگي در پايان خاطرنشان ساخت : تنها راه پيروزي واقعي نظام، حضور گسترده مردم در انتخابات است و اميدوارم شوراي نگهبان نيز به اين مهم كمك كند.