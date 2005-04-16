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۲۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۸:۱۲

رييس شوراي عالي حزب همبستگي در گفت وگو با "مهر":

وزارت كشور درحال حاضر خود را براي انتخابات دو مرحله اي آماده مي كند//تنها راه پيروزي واقعي نظام، حضور گسترده مردم در انتخابات است

وزارت كشور درحال حاضر خود را براي انتخابات دو مرحله اي آماده مي كند//تنها راه پيروزي واقعي نظام، حضور گسترده مردم در انتخابات است

محمدرضا خباز رييس شوراي عالي حزب همبستگي گفت: نگراني عمده ما و مسوولين فضاي انتخاباتي سردي است كه بر كل جامعه و مردم حكم فرما شده است و كساني كه به نظام علاقه دارند بايد اين يخ را ذوب كنند، پس بايد به گونه اي تلاش كنيم تا 30 ميليون راي مردم داخل صندوق ها شود حتي اگر كانديداي مورد نظر ما راي نياورد.

خباز در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد ضمن بيان مطلب فوق افزود : از دلايلي كه مقام رهبري اين سال را سال همبستگي و مشاركت عمومي قرار دادند اين بود كه به مردم هشدار دهند اگر ميزان آراء پايين باشد تهديدات دشمنان، جدي و طمع آنان به نظام بيشتر خواهد شد. 

رييس شوراي عالي حزب همبستگي در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابي وي از حضور كانديداهاي متكثر چيست؟، گفت : اين مساله يك حسن و يك عيب دارد. حسن آن اين است كه اين كانديداها در سراسر كشور طرفداراني دارند كه به خاطر آنها راي خواهند داد، پس كانديداهاي متعدد به حضور حداكثري كمك خواهد كرد و البته عيب آن هم اين است كه آراء پراكنده مي شود و بايد گفت اين عيب زياد بزرگ نيست چون آرا تقسيم مي شود و نهايتا انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد و بايد گفت وزارت كشور در حال حاضر خود را براي انتخابات دو مرحله اي آماده مي كند.

وي هر دو كانديداي اصلاح طلبان را قابل طرح دانست و بيان كرد : هر دوي اين نفرات قابل احترام هستند و با وجود اينكه از حزب ما آقايان اصغرزاده و كواكبيان كانديدا شده اند ولي بدنه حزب همبستگي بيشتر بر روي كروبي اجماع نظر دارد و در خصوص وي بايد گفت : كروبي سابقه 40 ساله فعاليت سياسي و حركت در خط امام را دارد، ايشان هم مديري شجاع هستند و هم قاطعيت لازم را دارند و هم از مديراني هستند كه قدرت لابي كردن با همه گروهها را دارند.

رييس شوراي عالي حزب همبستگي در پايان خاطرنشان ساخت : تنها راه پيروزي واقعي نظام، حضور گسترده مردم در انتخابات است و اميدوارم شوراي نگهبان نيز به اين مهم كمك كند.

کد مطلب 172636

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